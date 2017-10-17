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Сбились в «волчью стаю»: ВМС Украины перешли от бессилия к запугиванию
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    Сбились в «волчью стаю»: ВМС Украины перешли от бессилия к запугиванию

    13:16  17 Октября 2017
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    Сбились в «волчью стаю»: ВМС Украины перешли от бессилия к запугиванию

    Недавно украинская «Телевизионная служба новостей» (ТСН) выпустила сюжет, посвященный учениям с участием новейших украинских бронекатеров «Аккерман», «Бердянск», «Вышгород» и «Никополь».

    Познакомимся с этой передачей поближе.

    Быстро, красиво, опасно

    Ах, Одесса, жемчужина у моря!.. В 30 км на ост — порт Южный.

    Между Одессой и Южным строем фронта на ост несется четверка бронекатеров. Несется лихо. В пене, в брызгах. Грозно подрагивают стволы автоматических пушек. Патриотично вибрируют в рубках привязанные к микрофонам жовто-блакитные бантики.

    На траверзе катеров смело нарезает восьмерки учебный катер «Смела». Море чуть штормит, а с мореходностью у речных бронекатеров — не фонтан… В общем, мало ли что. Поэтому бронекатера берегут Украину, а «Смела» бережет бронекатера.

    Но поскольку «Смела» — тоже катер, на всякий случай ко всей этой компании командование ВМСУ «пристегнуло» еще и главспасателя — судно управления (бывшее судно размагничивания) «Балта», прославившееся в марте прошлого года своим дерзким прорывом в Стамбул за бесплатными турецкими одеялами.

    — Москитный флот — это быстро, красиво и опасно! — повисший на поручне, приваренном к рубке бронекатера, корреспондент ТСН старается изо всех сил не свалиться в воду и перекричать ветер.

    Отдадим должное — у него получается и то, и другое. Кратко описав мощь ударно-катерной украинской группировки, корреспондент ТСН поясняет, что бронекатера не просто так баламутят воду, а в первый раз отрабатывают тактику «волчьей стаи». Последняя, по мнению корреспондента, наконец-то позволит ВМСУ достойно противостоять на море российскому агрессору.

    В пересказе сотрудника ТСН тактика «волчьей стаи» сводится к алгоритму «всем гуртом». Т.е. вторгается, допустим, в госводы Украины какой-нибудь фрегат КЧФ с «Калибрами»… А шесть (хорошо, пока четыре) украинских бронекатеров проекта 58155 «Гюрза-М» как выскочат (гуртом), как выпрыгнут (тем же гуртом), как пойдут клочки по закоулочкам…

    Примерно так выглядит, согласно телесюжету ТСН, «первый и единственный завершенный военно-морской проект независимой Украины, который не даст врагу почувствовать себя повелителем Черного моря».

    Мизансцена заканчивается азартной фразой корреспондента: «Теперь посмотрим, кто кого!»

    Сбились в «волчью стаю»: ВМС Украины перешли от бессилия к запугиванию

    Минутка трагикомизма

    Картина получилась, безусловно, эпическая… Если же знать подоплеку происходящего, то реалии ВМСУ из эпических превращаются скорее в трагикомические.

    Со славных для Украины времен раздела советского Черноморского флота к июлю сего года, когда ВМСУ отпраздновали четверть века своего существования, корабельный состав украинских военно-морских сил сократился катастрофически. Со 137 вымпелов до… А до чего, собственно?

    2 июля 2017 года, в день флота Украины, в Практической гавани Одессы зрители смогли увидеть следующие боевые единицы ВМСУ:

    — ограниченно боеспособный (вытащенный с завода ради праздника до окончания ремонта) фрегат «Гетьман Сагайдачний» (конструктивно лишенный ПКР);
    — средний десантный корабль «Юрий Олефиренко» (давно нуждается в ремонте);
    — уже знакомое нам судно управления/размагничивания «Балта» (довооруженное станковыми пулеметами, на основании чего периодически именуется «канонерской лодкой»);
    — ракетный катер «Прилуки» (без ракет);
    — речной бронекатер «Аккерман» проекта 58155 «Гюрза-С» (при водоизмещении в 30 тонн строился с 2012 по 2015 год. «Главный калибр» катера, боевые модули «Катран-М», имеют не до конца устраненные проблемы с устойчивостью к соли/влаге, а также дефекты системы наведения);
    — учебный катер «Почаев» (исходно — водолазное судно, низведенное до учебного статуса в силу плачевного состояния матчасти);
    — артиллерийский катер «Скадовск» (вооружен спаркой 12,7-мм пулеметов) и санитарный катер «Сокаль».

    За кадром остались несколько подаренных Соединенными Штатами надувных «Зодиаков», вечно ремонтирующийся корвет «Винница», а также ПСКРы и патрульные катера морской охраны государственной пограничной службы Украины.

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    На текущий момент к вышеперечисленному добавились еще три «Гюрзы-М». Ни корвет проекта 58250 «Владимир Великий», ни американские патрульные катера типа «Айленд», несмотря на надувание щек в Киеве, корабельный состав ВМСУ не пополнили.

    Сбились в «волчью стаю»: ВМС Украины перешли от бессилия к запугиванию

    ...и два пулемета

    Какие выводы из этого можно сделать?

    Появление в составе ВМСУ новых речных бронекатеров с противопульным бронированием на фоне общей деградации украинских военно-морских структур выглядит как настоящий луч света в темном царстве. С другой стороны, четверка (плюс еще два строящихся вымпела) «Гюрз-М» имеет серьезные ограничения как по мореходности, так и по радиусу действия, а также, разумеется, боевым качествам.

    Конечно, действуя в прибрежной зоне, под прикрытием средств береговой обороны и береговой же ПВО, бронекатера проекта 58155 вполне способны при случае болезненно «ужалить» какую-нибудь небольшую единицу противника. На это, собственно, та самая украинская тактика «волчьей стаи» и рассчитана.

    Но что случится, если противник будет действовать из-за кромки украинских госвод? Или если противник сумеет подавить береговую оборону и ПВО Украины? Наконец, что будет, если в госводы Украины вломится не одинокий малотоннажный и слабо вооруженный противник типа «шаланда с пулеметом», а нечто более серьезное?

    Ответ очевиден: украинские бронекатера в таких условиях окажутся несостоятельными.

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    Превозносить москитный флот принято там, где нет средств на по-настоящему боеспособный (читай — сбалансированный) ВМФ. Современная «незалежная» лишь подтверждает это правило.

    Кстати, сами украинские моряки прекрасно знают главную «ахиллесову пяту» ВМСУ — полное отсутствие противокорабельных ракетных комплексов. Если досмотреть вышеупомянутый телесюжет ТСН до конца, то можно увидеть, как об этой проблеме прямо говорит Юрий Федаш — бывший командир тральщика «Черкассы».

    Сбились в «волчью стаю»: ВМС Украины перешли от бессилия к запугиванию

    Поскольку широко разрекламированная Киевом украинская ПКР «Нептун» до сих пор остается в «стране грез и обещаний», ВМСУ остается пугать врагов лишь своей бронекатерной «волчьей стаей». Пугать лихо. В пене, в брызгах. Гуртом. И, как явствует из того же телесюжета ТСН, нацеливаться в очередной раз на «отжим» морских буровых установок крымского «Черноморнефтегаза».

    Следует ли не обращать на это внимание? Внимание на это обращать следует. В конце концов, каждый украинский бронекатер — это две 30-мм автоматические пушки, два 30-мм автоматических гранатомета, пара 7,62-мм пулеметов и четверка ПТРК «Барьер». Плюс низкобортный плоскодонный 50-тонный корпус, а также пять человек экипажа.

    Следует ли этого опасаться? Нет, не следует.

    Во-первых, все предыдущие украинские попытки добраться до буровых установок «Черноморнефтегаза», с задействованием куда более серьезных вымпелов, чем «Гюрзы-М», кораблями КЧФ и пограничной службы ФСБ России неукоснительно пресекались.

    А во-вторых, каждый украинский бронекатер — это всего лишь две 30-мм автоматические пушки, два… Впрочем, не станем повторяться.

    Автор: Андрей Союстов
    #украина #черноморнефтегаз #черноморский флот #вмсу
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