Драка вахтовиков на Ямале из-за очереди в столовую попала на видео

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Сабетта, 17 октября. Драка между двумя вахтовиками в ямальском порту Сабетта была снята очевидцами на видео. Участники драки, под одобрительные крики толпы, выясняли на кулаках, кто должен первый пойти в столовую вахтовиков.

Спор между мужчинами в вахтовом поселке возник из-за места в очереди в столовую. Автор видеозаписи отмечает, что такие стычки возникают между рабочими регулярно — вахтовиков очень много и очередь в столовую длинная, поэтому добраться до раздачи пищи первому хочется всем.

Заснятая на видео драка произошла еще весной, отмечает Ura.ru, но в соцсетях распространилась только сейчас.