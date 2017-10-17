Драка вахтовиков на Ямале из-за очереди в столовую попала на видео
Сабетта, 17 октября. Драка между двумя вахтовиками в ямальском порту Сабетта была снята очевидцами на видео. Участники драки, под одобрительные крики толпы, выясняли на кулаках, кто должен первый пойти в столовую вахтовиков.
Спор между мужчинами в вахтовом поселке возник из-за места в очереди в столовую. Автор видеозаписи отмечает, что такие стычки возникают между рабочими регулярно — вахтовиков очень много и очередь в столовую длинная, поэтому добраться до раздачи пищи первому хочется всем.
Заснятая на видео драка произошла еще весной, отмечает Ura.ru, но в соцсетях распространилась только сейчас.
«Дерутся там из-за того, что ты, бывает, стоишь в очереди полчаса, а какой-то… пролезает вперед тебя с наглым видом, да еще и друзей своих к себе зовет, — отмечают в комментариях к видеозаписи. — В результате перед тобой вырастает толпа. Равнодушным тут остаться трудно, да и не надо».