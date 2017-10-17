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Боец Кадыров вызвал на поединок Расула Мирзаева
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    Боец Кадыров вызвал на поединок Расула Мирзаева

    12:47  17 Октября 2017
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    Боец Кадыров вызвал на поединок Расула Мирзаева

    Грозный, 17 октября. Российский боец Кадыров записал видеообращение, в котором он вызвал на бой чемпиона мира по боевому самбо Расула Мирзаева. 

    Видеообращение получилось чересчур эмоциональное и слегка запутанное. 

    «Э! Расул! Ты чего, э?! Я иду за тобой», — заявил 28-летний Кадыров.

    Боец предложил Мирзаеву устроить поединок в рамках «Fightnights», сообщает «Ридус».

    Боец Кадыров вызвал на поединок Расула Мирзаева

    Напомним, это не первый раз, когда Кадыров вызывает Мирзаева на бой. Примерно шесть месяцев назад дагестанский боец выложил видеоролик, в котором также предлагал Мирзаеву провести бой.

    Напомним, в конце 2016 года в Москве на Мирзаева напали трое неизвестных злоумышленников, которые ранили бойца из травматического пистолета, а затем избили его и скрылись. Мирзаев был доставлен в медицинское учреждение.

    Автор: Дана Балан
    #кадыров #мирзаев #боец
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