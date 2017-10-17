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Сирия, 17 октября. Курды утверждают, что захватили город Ракка. Пешмерга окажет сопротивление армии Ирака к северо-востоку от Мосула в провинции Ниневия. Лидер одной из «спящих ячеек» ИГИЛ1 задержан в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят авиаудары по военным объектам ИГ1 в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: штурмуют кварталы Аль-Русафа и Аль-Уммаль в городе Дейр эз-Зор.

«Исламское государство»: утверждает, что союзники САА покинули район населенного пункта Вади Аль-Ваер на юго-западе Дейр эз-Зора; потеряло 22 террориста в Ракке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась обстрелам со стороны САА в районе населенного пункта Талль-Бисса к северу от Хомса; арестовала лидера одной из «спящих ячеек» ИГ в Идлибе; обстреляла жилые дома в городе Аль-Баас восточнее Эль-Кунейтры.

Курды: заявили о том, что полностью захватили город Ракка; окажут сопротивление ВС Ирака в провинции Ниневия.

Провинция Хомс

На севере провинции продолжаются вооруженные столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками террористической организации «Джебхат Фатх Аш-Шам»1***, стоящей во главе альянса «Тахрир Аш-Шам». Как передает военный источник в социальной сети Twitter (newsyarmouk), правительственные войска нанесли ответные артиллерийские удары по укрепрайонам исламистов «Ан-Нусры» на окраине населенного пункта Талль-Бисса. Напомним, несколькими часами ранее под обстрелом радикалов оказались позиции армии САР в районе деревни Джабурин.

Провинция Дейр эз-Зор

В административном центре провинции вновь вспыхнули боестолкновения между террористами «Исламского государства»1 и частями правительственной армии, поддерживаемыми российскими ВКС. Telegram-канал (C_Military1) сообщает, что сирийские войска вместе с проасадовскими ополченцами-шиитами продолжили штурм кварталов Аль-Ресафа и Аль-Уммаль. В то же время разворачиваются бои на улице Порт Саид. Никаких данных о потерях сторон пока не поступало.

Тем временем, по неподтвержденным сведениям, опубликованным информационным агентством «Аль-Амак», подконтрольным «Исламскому государству», союзные армии Башара Асада отряды отступают из района населенного пункта Вади Аль-Ваер, неся большие потери. Тем не менее данная информация требует подтверждения.

Провинция Идлиб

В населенном пункте Тельмас боевиками антиправительственного объединения «Хайят Тахрир Аш-Шам» был арестован лидер одной из «спящих ячеек» «Исламского государства», находящейся в городе Маарет Ан-Нуман. Об этом сообщает на своей странице в Twitter (SRNN2011) оппозиционный источник. Напомним, террористическая группировка ИГ уже не единожды заявляла о том, что на территории Идлиба работают более сотни подпольных формирований ИГИЛ.

Жители провинции вышли на демонстрацию против Ан-Нусры». Новостной портал Al Manar News передает, что население деревни Азмарин, расположенной в северной части региона, требует чтобы исламисты покинули город. Причиной тому послужило насилие со стороны радикалов над одной их мирных жительниц.

Над северными окраинами региона вновь были замечены турецкие разведывательные беспилотники. Напомним, Турция вводит войска в Идлиб в рамках военной операции против «Тахрир Аш-Шам». Однако необходимо напомнить, что Министерство иностранных дел САР ранее осудило действия Анкары и потребовало покинуть территории Сирии. Тем не менее, по словам председателя Национального собрания Турции Исмаила Кахрамана, кампания продолжится.

Провинция Ракка

Ранее поступала информация о том, что практически весь административный центр провинции был захвачен поддерживаемыми Соединенными Штатами Америки Сирийскими демократическими силами**** (SDF). Под контролем радикалов «Исламского государства» оставались лишь здание Национального госпиталя и территория стадиона. Официальный Twitter-канал «демократической армии» (DefenseUnits) утверждает, что курдам удалось полностью зачистить территории Ракки от террористов ИГ. По информации военного источника в Twitter (adarpress), в ходе ожесточенных боев как минимум 22 ИГИЛовца были нейтрализованы. Напомним, о начале операции по освобождению города было объявлено 6 июня.

Провинция Эль-Кунейтра

Радикалы, отряды которых дислоцируются в районе населенного пункта Джуббата Аль-Хашаб, открыли огонь по жилым домам в городе Аль-Баас восточнее административного центра провинции. Об этом сообщает агентство новостей Al Manar News. На данный момент неизвестно, какая из антиправительственных группировок причастна к обстрелу. Напомним, большая часть территорий Эль-Кунейтры находится под контролем боевиков вооруженной оппозиции. После переговоров между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Гамбурге в регионе вступил в силу режим тишины между так называемой «умеренной оппозицией» и Сирийской арабской армией (САА). Однако на организацию «Джебхат Ан-Нусра»1, также действующую в провинции, перемирие не распространяется.

Ирак

Военный источник в соцсети Twitter (iraq_day) сообщает о том, что курдские военизированные формирования пешмерга выходят из города Мухмур в провинции Ниневия. Twitter-канал (AramKrdstn) сообщает, что вооруженные силы Ирака совместно с Силами народной мобилизации также намереваются атаковать населенные пункты Башика и Хазер, расположенные к северо-востоку от Мосула. Согласно информации агентства новостей Iraqi News, отряды пешмерга, базирующиеся в данном районе, отказались оставить территории, несмотря на приказ курдского командования. Напомним, ранее иракская армия также заполучила контроль над значительными территориями Киркука, в том числе над крупными нефтяными месторождениями.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)