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Украина
Верховная рада отказалась рассматривать два требования протестующих украинцев
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    Верховная рада отказалась рассматривать два требования протестующих украинцев

    12:44  17 Октября 2017
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    Верховная рада отказалась рассматривать два требования протестующих украинцев

    Киев, 17 октября. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что парламент не имеет юридической возможности рассмотреть все требования участников проходящей в центре всеукраинской акции протеста.

    «Два из трех требований митингующих по политической реформе парламент не может рассмотреть, потому что для этого нет юридических оснований», — цитирует его слова ТАСС.

    По словам спикера, сейчас в Раде есть два законопроекта. Один был предложен депутатами, а другой — президентом Украины Петром Порошенко. Однако ни один из них, как отметил Парубий, не рассматривался профильным комитетом.

    Верховная рада отказалась рассматривать два требования протестующих украинцев

    Кроме того, нет ни одного законопроекта по поводу антикоррупционного суда, который был бы одобрен Венецианской комиссией. Парубий обещал рассмотреть законопроект, как только он поступит в Верховную раду.

    Таким образом, парламент не может принять решения по двум вопросам. Он также добавил, что поддерживает требование о проведении «выборов по открытым спискам».

    Напомним, что 17 октября в центре Киева проходит митинг сторонников бывшего главы Одесской области Михаила Саакашвили и еще десяти политических партий.

    Автор: Дима Оленин
    #украина #саакашвили #митинг
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