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Украина
На Украине признали, что Донбасс и Крым не вернуть ни одним документом
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    На Украине признали, что Донбасс и Крым не вернуть ни одним документом

    13:03  17 Октября 2017
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    Георгий Тука: Киев сможет вернуть Крым только после уничтожения России

    Киев, 17 октября. Вернуть Крым под контроль Киева не получится, пока Россия существует как государство, считает замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

    Об этом Тука сообщил в интервью агентству УНН.

    «Если пути возвращения контроля над Донбассом я вижу и понимаю, то пути возвращения Крыма — кроме уничтожения России как государства в существующем режиме — другого пути я сегодня не вижу», — заявил он.

    Тука подчеркнул, что «ни одним документом, законом, подзаконным актом, мы (Украина) не вернем себе ни Донбасс, ни Крым». По мнению замминистра, добиться этого можно только повышением боеспособности украинской армии, экономического и финансового благополучия страны, а также усилением уровня общин.

    Напомним, Крым вошел в состав России в 2014 году по результатам референдума. На нем более 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за присоединения региона к РФ. Киев пересмотра границ не признает.

    Весной того же года о своей независимости объявили ДНР и ЛНР. В ответ Киев начал военную кампанию против самопровозглашенных республик.

    Ранее депутат Верховной Рады Украины Дмитрий Ярош заявил, что придумал способ, как вернуть Крым под контроль Киева.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #днр #украина #лнр #крым #георгий тука
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