Сирия удостоилась внимания ООН: первый западный конвой прибыл в освобожденный еще весной Кабун

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В район Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска недавно прибыл первый гуманитарный конвой Организации Объединенных Наций. Пять грузовых машин следовали в сирийскую столицу под защитой военнослужащих правительственной армии САР и офицеров российского Центра по примирению сторон в рамках соглашения трехсторонней группы Сирия – ООН – РФ.

В общей сложности в состав груза вошли 30 тонн продовольственных наборов, консервов, одежды, муки и других предметов первой необходимости, также была организована раздача горячего питания особо нуждающимся местным жителям.

Однако важно отметить, что Кабун, как и соседний район Барзе, был зачищен от боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ), «Файлак ар-Рахман» и других группировок еще в мае текущего года. Российский Центр по примирению направил гумпомощь в разрушенные обстрелами исламистов кварталы почти сразу после завершения освободительной операции. Крупнейшая же международная гуманитарная организация, тем не менее, вспомнила об этом регионе только спустя почти полгода.

Многие эксперты и наблюдатели неоднократно отмечали, что представители ООН совсем не спешат посылать помощь в подконтрольные сирийскому правительству населенные пункты, предпочитая оказывать поддержку регионам, занимаемым так называемой «умеренной оппозицией». По данным портала «Русская весна», пропорция помощи лояльным правительству Башара Асада районам равна 1 к 10 в сравнении с оккупированными боевиками-оппозиционерами регионами. При этом численность населения соотносится как 8 к 1 в пользу тех регионов, где проживают преимущественно поддерживающие официальный Дамаск мирные граждане.

Александр Перенджиев, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, ветеран военной службы, также отметил данную несправедливость, подчеркнув, что Запад в данной ситуации руководствуется далеко не стремлением помочь нуждающемуся сирийскому народу, а исключительно своими политическими интересами. Об этом эксперт рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН).

«Любая гуманитарная помощь, оказываемая ООН, слишком политизирована. Причем под «ООН» надо понимать не саму Организацию Объединенных Наций, а именно страны Запада, поскольку она четко проводит политику Соединенных Штатов и их союзников, направленную на устранение в Сирии власти Башара Асада. Очевидно, им кажется, что оказывая помощь лояльным правительству САР районам, они как будто невольно поддерживают саму легитимную власть республики. А вот поддержка регионов, оккупированных боевиками сирийской оппозиции, вроде бы в какой-то мере способствует свержению законного президента САР. Эти территории воспринимаются ими как бы в отрыве от Сирии. Этот подход просматривается довольно четко».

Тем не менее, как считает эксперт, данная тактика ООН и западной коалиции, возглавляемой США, в отношении гуманитарной деятельности в Сирии довольно эксцентрична, поскольку так или иначе, но в любом случае поддержка оказывается жителям Сирии, проживающим на суверенной территории этой самой арабской республики.

«Не совсем понятна и сама логика, руководствуясь которой ООН помогает только территориям, подконтрольным Сирийской свободной армии (ССА) и другим оппозиционным группировкам. Что бы там ни было, это территория легитимного государства Сирия. Даже если сейчас на отдельные районы не распространяется контроль правительства САР, это не значит, что он не будет установлен там в дальнейшем».

Данный метод, на который опирается Организация Объединенных Наций, ведомая интересами, прежде всего, Соединенных Штатов, попросту противоречит курсу гуманитарной миссии, подчеркивает Александр Перенджиев. Если бы она действительно руководствовалась теми принципами и нормами, которые на юридическом уровне регулируют отношения между странами и народами, то она сотрудничала бы не с боевиками, а с легитимной властью сирийского государства.

«ООН должна, прежде всего, признавать международное право и действовать в соответствии с ним. Ей следует взаимодействовать в первую очередь с субъектами этого международного права, то есть в данном случае — с официальным Дамаском, а не с вооруженной оппозицией, которую составляют почти одни боевики. Если они называют себя оппозицией, то они должны быть законной частью политической жизни своей страны. Что касается политизации гуманитарной деятельности, то она идет вразрез с тем, что на самом деле должна делать и за что должна бороться организация, подобная ООН».

1 Организация запрещена на территории РФ.