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Украина
Депутат Парасюк набросился на главу госохраны Украины у стен Верховной рады
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    Депутат Парасюк набросился на главу госохраны Украины у стен Верховной рады

    12:58  17 Октября 2017
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    Депутат Парасюк набросился на главу охраны Порошенко у стен Верховной рады

    Киев, 17 октября. Украинский депутат Владимир Парасюк набросился на начальника управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея во время митинга у стен Верховной рады.

    Парасюк проходил со знакомым мимо Верховной рады и заметил Гелетея. Депутат не удержался и подошел к начальнику охраны, чтобы высказать свои к нему претензии. Общение уже через несколько минут переросло во взаимные оскорбления.

    Депутат Парасюк набросился на главу охраны Порошенко у стен Верховной рады

    Позже Парасюк даже набросился на Гелетея. В ход были применены не только кулаки, но и ноги. Любопытно, что по сообщениям источников, при этом депутат заявлял, что не хочет никаких провокаций.

    Депутат Парасюк набросился на главу охраны Порошенко у стен Верховной рады

    Митинг у стен Верховной рады собрал в центре Киева более двух тысяч недовольных украинцев. Требования участников акции касаются избирательной реформы на Украине, принятия закона об антикоррупционном суде и требования ограничения или отмены депутатской неприкосновенности на Украине.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #драка #верховная рада #митинг #парасюк #депутат #гелетей #стычка
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