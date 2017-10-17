Депутат Парасюк набросился на главу госохраны Украины у стен Верховной рады

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Киев, 17 октября. Украинский депутат Владимир Парасюк набросился на начальника управления государственной охраны Украины Валерия Гелетея во время митинга у стен Верховной рады.

Парасюк проходил со знакомым мимо Верховной рады и заметил Гелетея. Депутат не удержался и подошел к начальнику охраны, чтобы высказать свои к нему претензии. Общение уже через несколько минут переросло во взаимные оскорбления.

Позже Парасюк даже набросился на Гелетея. В ход были применены не только кулаки, но и ноги. Любопытно, что по сообщениям источников, при этом депутат заявлял, что не хочет никаких провокаций.

Митинг у стен Верховной рады собрал в центре Киева более двух тысяч недовольных украинцев. Требования участников акции касаются избирательной реформы на Украине, принятия закона об антикоррупционном суде и требования ограничения или отмены депутатской неприкосновенности на Украине.