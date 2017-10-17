В Совфеде оценили вероятность начала ядерной войны между США и КНДР

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Москва, 17 октября. Заявления заместителя постпреда КНДР в ООН о том, что ядерная война на корейском полуострове может начаться в любой момент, являются по своей сути продолжением старой риторики Пхеньяна, уверен зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. По мнению Клинцевича, в настоящее время начала ядерной войны между Северной Кореей и США можно не опасаться.

«Утверждение о том, что ядерная война может начаться в любой момент, — это продолжение старой риторики, и, похоже, Пхеньян пока отказываться от нее не намерен, — отметил Клинцевич. — Но между словами и делами в данном случае большая разница — лично я убежден, что от Северной Кореи можно ждать только ответного удара».

При этом президент США начинает склоняться к более мягкой позиции по отношению к КНДР. В ближайшее время, предполагает Клинцевич, пик противостояния между КНДР и США будет пройден и обе страны обратятся к более миролюбивой риторике. Вероятно, отметил сенатор, «трезвомыслящим политикам в США» удалось склонить президента Трампа не делать «резких движений» в сторону КНДР.

«Дело, конечно, не в его миролюбии. Видимо, приходит понимание, что война с Северной Кореей не будет легкой прогулкой», — подчеркнул сенатор.

Клинцевич отметил также, что тенденции на Корейском полуострове не устоялись и «все может еще сто раз измениться», однако в настоящее время мир может не опасаться ядерной войны.

Напомним, ранее Ura.ru сообщало о том, что заместитель постоянного представителя Северной Кореи в ООН Ким Ин Рен заявил, что Пхеньян избавится от своего ядерного арсенала только после того, как исчезнет постоянная ядерная угроза со стороны США.