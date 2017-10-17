Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Шойгу в рамках официального визита в Израиль встретился с премьером страны Нетаньяху
Общество
Онищенко прокомментировал законопроект о запрете курения у подъездов
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Онищенко прокомментировал законопроект о запрете курения у подъездов

    13:24  17 Октября 2017
    137

    Добрый день! Онищенко прокомментировал законопроект о запрете курения у подъездов

    Москва, 17 октября. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко положительно оценил законопроект, запрещающий курение возле подъездов.

    Как считает депутат Госдумы Онищенко, подобные меры не только поспособствуют борьбе с курением в целом, но и оградят детей от пагубного влияния взрослых, которые подают курением плохой пример, в частности, передает РИА Новости.

    Глава Минздрава России Вероника Скворцова ранее заявила, что Россия планирует поэтапное повышение акцизов на табак. Министр подчеркнула, что повышение цен является эффективным инструментом в борьбе с курением.

    Автор: Юлия Кошкина
    #онищенко #курение #законопроект
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80861

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67689

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82600

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49664

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        154556
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

        12:16   17 Октября 2017
        1128
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        1163
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        493
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18233