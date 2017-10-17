Онищенко прокомментировал законопроект о запрете курения у подъездов

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Москва, 17 октября. Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко положительно оценил законопроект, запрещающий курение возле подъездов.

Как считает депутат Госдумы Онищенко, подобные меры не только поспособствуют борьбе с курением в целом, но и оградят детей от пагубного влияния взрослых, которые подают курением плохой пример, в частности, передает РИА Новости.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова ранее заявила, что Россия планирует поэтапное повышение акцизов на табак. Министр подчеркнула, что повышение цен является эффективным инструментом в борьбе с курением.