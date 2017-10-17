Ярош призвал раздать украинцам оружие для встречи «российских войск»

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Киев, 17 октября. Депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош призвал жителей Украины вооружиться против якобы возможного «вторжения российских войск».

Лидер «Украинской добровольческой армии», основанной на запрещенной в России организации «Правый сектор»1, в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил, будто российские войска готовы в любой момент вторгнуться в украинские города.

«Нам необходимо массовое вооружение. Ну, не войдет в Днепр, к примеру, враг, если по нему начнут лупашить из каждого окна», — заявил Ярош.

По этой причине Ярош призывает легализовать оружие и раздать его мирному населению. В качестве «удачного» примера такого подхода он сослался на опыт войны в Чечне в 90-х, когда в Грозном «практически всем жителям города раздавали оружие».

«Чеченцы бригады целые российские поуничтожали фактически полностью. Это лучший пример», — подчеркнул он.

Украина постоянно предъявляет России необоснованные обвинения в агрессивных действиях и разжигании военных конфликтов. Заявления подобного рода часто высказывает депутат Рады Дмитрий Ярош, также известный своими нацистскими взглядами.

Так, в понедельник Ярош рассказал о своем плане по штурму Крыма с масштабным привлечением украинской боевой авиации и танков. Однако, по мнению экспертов, такое развитие событий невозможно.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич накануне прокомментировал ФАН заявление Дмитрия Яроша, назвав украинского политика провокатором. Клинцевич также обратил внимание на то, что ни авиации, ни танков для штурма Крыма у украинцев нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.