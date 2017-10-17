Ярош призвал раздать украинцам оружие для встречи «российских войск»
Киев, 17 октября. Депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош призвал жителей Украины вооружиться против якобы возможного «вторжения российских войск».
Лидер «Украинской добровольческой армии», основанной на запрещенной в России организации «Правый сектор»1, в интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил, будто российские войска готовы в любой момент вторгнуться в украинские города.
«Нам необходимо массовое вооружение. Ну, не войдет в Днепр, к примеру, враг, если по нему начнут лупашить из каждого окна», — заявил Ярош.
По этой причине Ярош призывает легализовать оружие и раздать его мирному населению. В качестве «удачного» примера такого подхода он сослался на опыт войны в Чечне в 90-х, когда в Грозном «практически всем жителям города раздавали оружие».
«Чеченцы бригады целые российские поуничтожали фактически полностью. Это лучший пример», — подчеркнул он.
Украина постоянно предъявляет России необоснованные обвинения в агрессивных действиях и разжигании военных конфликтов. Заявления подобного рода часто высказывает депутат Рады Дмитрий Ярош, также известный своими нацистскими взглядами.
Так, в понедельник Ярош рассказал о своем плане по штурму Крыма с масштабным привлечением украинской боевой авиации и танков. Однако, по мнению экспертов, такое развитие событий невозможно.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич накануне прокомментировал ФАН заявление Дмитрия Яроша, назвав украинского политика провокатором. Клинцевич также обратил внимание на то, что ни авиации, ни танков для штурма Крыма у украинцев нет.
1 Организация запрещена на территории РФ.