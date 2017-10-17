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Сенатор о грузинском Майдане в Киеве: Порошенко — отыгранная карта США
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    Сенатор о грузинском Майдане в Киеве: Порошенко — отыгранная карта США

    12:54  17 Октября 2017
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    Сенатор о грузинском Майдане в Киеве: Порошенко — отыгранная карта США

    Киевские власти активно подготовились к масштабному митингу оппозиции, который возглавляет бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили. В свою очередь оппозиция уже собрала около двух тысячи человек у Верховной рады, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Украины. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «В настоящее время в акциях под Верховной радой принимает участие около двух тысяч человек. Полиция и Нацгвардия обеспечивают общественный порядок и безопасность», — сообщает МВД  своем микроблоге в Twitter.

    «Приключение грузина»

    Член Совета Федерации РФ от государственной власти исполнительных органов Республики Крым Ольга Ковитиди прокомментировала ФАН события, которые разворачиваются в настоящий момент в Киеве, и сравнила их с «Игрой престолов».

    «Все то, что сегодня происходит на Украине — украинская комедия «Приключение грузина», сценарий для которой написал за океаном. Совершенно очевидно, что судьба украинского народа уже давно не интересует не только украинских политиков, но и их заокеанских хозяев. И в данном случае Саакашвили — всего лишь инструмент в большой геополитической «Игре престолов», — пояснила сенатор.

    Сенатор о грузинском Майдане в Киеве: Порошенко — отыгранная карта США

    По мнению Ковитиди, причина всех глобальных потрясений, которые происходят в центре Европы, в частности на Украине, — банальный переизбыток нефти у Соединенных Штатов. Россия, которая стала основным поставщиком нефти и газа в Европу, мешает США. Американцы, по мнению сенатора, решили перекроить рынок углеводородов.

    «Сегодня для этого уже много сделано. Украина с многочисленными Майданами, вечно голодными чиновниками, ненасытными олигархами и бесконечно ждущих перемен украинцев оказалась идеальным плацдармом для того, чтобы стать полигоном для использования американских технологий. Так называемый крестовый поход Саакашвили — заключительная полировка безболезненно приобретенной Соединенными Штатами гетманской булавы украинской власти. Озвученные Порошенко тезисы (создание антикоррупционного суда) позволят отправлять в тюрьму всех неугодных власти бизнесменов и влиятельных людей. Кроме того, планируется изменение избирательного законодательства, ликвидация депутатской неприкосновенности. Вся эта борьба за «счастье» украинского народа не имеет никакого отношения к украинскому народу. Цель лишь одна — установить максимальный контроль над украинской элитой, а через нее — над ситуацией в стране», — добавила Ковитиди.

    Сенатор о грузинском Майдане в Киеве: Порошенко — отыгранная карта США

    По словам сенатора, единственное препятствие для участников украинского конфликта является Россия, «которая имеет на любой заокеановский сценарий свой проверенный кассовый фильм «Они сражались за Родину». Поэтому, подчеркнула политик, все то, что сегодня будет происходить в Киеве — политический фарс, который не имеет ничего общего с Украиной.

    «Американцам все равно на кого ставить на Украине. Порошенко для США — отыгранная карта», — заключила Ольга Ковитиди.     

    Автор: Илья Муромский
    #сша #украина #порошенко #саакашвили #ковитиди
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