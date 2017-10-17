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СМИ опубликовали видео поджога Банка Франции Павленским
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    СМИ опубликовали видео поджога Банка Франции Павленским

    12:32  17 Октября 2017
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    В сети появилось видео поджога банка Франции

    Париж, 17 октября. В интернете появилось видео, на котором изображено, как художник-акционист Петр Павленский поджигает здание Банка Франции.

    Напомним, прошлой ночью скандально известный художник поджег здание Центрального банка Франции, после чего, как запечатлено на видео RT, принялся охотно позировать на фоне разгорающегося пламени. Затем к Павленскому подошли двое полицейских, уложили на асфальт и надели наручники, сообщает Ridus.ru. После задержания Павленский заявил, что намеревался «раздуть мировой пожар революции». 

    Отметим, это уже не первая подобная акция авторства Павленского. Ранее он уже пытался поджечь центральный вход в здание ФСБ на Лубянке.

    Автор: Федор Веснин
    #париж #пожар #павленский #банк франции
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