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Сирия, 17 октября. Под контролем ИГ1 в Ракке остались лишь здание госпиталя и территория стадиона. САА и ВКС РФ намереваются форсировать Евфрат в Меядине. Смертник ИГ атаковал САА близ границы между Хомсом и Дейр эз-Зором, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии уничтожили одного из командиров ИГ близ Эль-Карьятейна юго-восточнее Хомса.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков на северо-востоке Дамаска; обнаружили склад с боеприпасами ИГ на востоке провинции Хомс; направили понтонные мосты и лодки в район Меядина юго-восточнее Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: организовало атаку с участием смертника близ населенного пункта Вади Аль-Ваер в юго-западной части Дейр эз-Зора; потеряло кольцевую развязку Аль-Наим в Ракке.

Сирийская свободная армия (ССА): понесла потери в столкновениях с «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции Даръа.

«Тахрир Аш-Шам»: уничтожила ЗСУ САА в районе Восточной Гуты; обстреляла позиции САА вблизи деревни Джабурин на севере провинции Хомс; атаковала опорные пункты САА в северной части Хамы; отразила нападение ИГИЛ1 к северо-востоку от Хамы.

Курды: захватили квартал Аль-Хуррия в городе Ракка.

Международная коалиция: оказывает поддержку курдам в Ракке.

Провинция Дамаск

По данным Telegram-канала (SRNN2011), на северо-востоке Дамаска в районах Джобар и Айн-Тарма вновь отмечаются боестолкновения между правительственными подразделениями и союзными группировками «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Ар-Рахман». Сирийская арабская армия (САА) ведет ракетные обстрелы опорных пунктов радикалов вооруженной оппозиции. По сообщениям оппозиционного военного источника в сети Twitter (QalaatAlMudiq), боевики взорвали здание, занятое военнослужащими сирийской армии, а также уничтожили зенитную самоходную установку (ЗСУ) 4-й дивизии армии САР в Айн-Тарме. Однако данная информация пока не подтверждена.

Провинция Алеппо

Информационный портал Al Manar News сообщает о том, что жители северо-восточных районов провинции Алеппо, где накануне разворачивались бои между входящими в состав Сирийской свободной армии (ССА) формированиями «Бригада Султана Мурада» и «Аль-Джабха Аш-Шамия», требуют от командования группировок прекратить междоусобные столкновения. Напомним, как сообщалось ранее, причиной конфликта стали территории вблизи деревни Аль-Хамран. В результате взаимных обстрелов сторон погибла женщина из числа мирных жителей.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) обнаружила крупный склад с боеприпасами, принадлежавший радикалам «Исламского государства», в восточной части провинции Хомс на территории «Акербатского котла». Об этом сообщает агентство новостей Al Masdar News. Согласно информации военных источников AMN, в ходе осмотра было также найдено израильское вооружение.

Тем временем военному источнику в Telegram (C_Military1) стало известно, что в результате совместных боевых вылетов военных самолетов ВКС России и ВВС Сирии недалеко от города Эль-Карьятейн был уничтожен один из наиболее влиятельных командиров террористической группировки.

В северной части региона продолжаются вооруженные стычки между боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам» и правительственными силами. Как передает Telegram-канал (SRNN2011), позиции САА близ населенного пункта Джабурин подверглись артиллерийским обстрелам исламистов. О потерях со стороны войск САР не сообщалось.

Провинция Дейр эз-Зор

Военный источник на своей странице в сети Twitter (VivaRevolt) сообщает, что Сирийская арабская армия (САА) направила понтонные мосты и лодки к стратегическому городу Меядин, освобожденному в конце прошлой недели. По данным Twitter-канала, VivaRevolt, правительственные войска при поддержке ВКС РФ готовятся форсировать Евфрат и атаковать боевиков «Исламского государства» на левом берегу реки.

Тем временем террорист-смертник ИГ напал на укрепрайоны проасадовских отрядов в районе населенного пункта Вади Аль-Ваер, расположенного недалеко от города Хамима на границе между провинциями Хомс и Дейр эз-Зор. По заявлению подконтрольного ИГИЛ новостного портала «Аль-Амак», в результате взрыва было убито несколько ополченцев-шиитов, а также уничтожено четыре военных пикапа Сирийской арабской армии (САА). В данный момент информация проверяется.

Провинция Даръа

Продолжаются бои между исламистами Сирийской свободной армии (ССА) и террористами связанной с «Исламским государством»1 организации «Джейш Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе провинции. Как передает агентство новостей Al Manar News, боевики вооруженной оппозиции ведут обстрелы занимаемых радикалами ИГ территорий вблизи населенного пункта Джиллен. О нанесенном «Джейш Халид ибн Аль-Валид» уроне никакой информации пока не поступало. В свою очередь, ИГИЛовцы ликвидировали нескольких боевиков «свободной армии» в районе бассейна реки Ярмук.

Провинция Ракка

Курдские отряды при поддержке со стороны ВВС западной коалиции немного продвинулись в административном центре провинции. На военной карте Civil War Map появились данные, согласно которым под контроль Сирийской демократической армии**** (SDF) перешел квартал Аль-Хуррия. Накануне сообщалось, что курдам также удалось захватить район Аль-Андалус. Кроме того, появилась информация о том, что бойцы «демократических сил» заняли кольцевую развязку Аль-Наим. При этом в ходе боев 37 боевиков ИГ сдались, 11 иностранных наемников, действующих на стороне террористической организации, были ликвидированы. В оккупации террористов «Исламского государства» в настоящий момент остаются лишь здание Национальной больницы и территория городского стадиона, передает Twitter-канал (integrity_UK).

Провинция Хама

Возобновились столкновения между сирийскими войсками и радикалами коалиции «Тахрир Аш-Шам» недалеко от населенного пункта Айдун. Как сообщает военный источник в соцсети Telegram (SRNN2011), боевики атаковали опорные пункты САА. В данный момент бои продолжаются.

Одновременно с этим возглавляющая «Тахрир Аш-Шам» группировка «Джехбат Фатх Аш-Шам»*** наступает на укрепрайоны «Исламского государства» к северо-востоку от столицы региона. По информации информационного портала Al Manar News, радикалы «Ан-Нусры» отразили нападение ИГИЛ в районе деревни Мустарыха. Кроме того, в ходе боестолкновений трое ИГИЛовцев были убиты. Напомним, бежавшие из окружения САА в районе Акербата террористы ИГ, захватили часть территорий, которые находились под контролем «Тахрир Аш-Шам».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)