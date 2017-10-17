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Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу братьев Навальных
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    Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу братьев Навальных

    12:15  17 Октября 2017
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    Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу братьев Навальных

    Брюссель, 17 октября. Европейский суд по правам человека не установил какого-либо политического преследования в уголовном деле косметической компании «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. Об этом во вторник заявили в пресс-службе министерства юстиции России со ссылкой на постановление ЕСПЧ. 

    По данным российского ведомства, ЕСПЧ не увидел политические мотивы и политическое преследование в отношении братьев Навальных.

    «Суд не стал признавать наличие политической мотивированности в действиях российских правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями», — подчеркнули в ведомстве.

    Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу братьев Навальных

    Отмечается, что по результатам рассмотрения жалобы братьев Навальных ЕСПЧ значительно уменьшил заявленные денежные суммы компенсации морального вреда, судебных издержек, а также в полной мере отказал в компенсации выплат, произведенных ими по гражданскому исковому заявлению. 

    Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу братьев Навальных

    Напомним, зимой 2012 года гендиректор российского филиала фирмы «Ив Роше» Бруно Лепру обвинил российского блогера Алексея Навального и его брата Олега в мошенничестве и легализации средств, полученных незаконным путем.

    Автор: Дана Балан
    #минюст рф #навальный #еспч #ив роше
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