Минюст России прокомментировал решение ЕСПЧ по делу братьев Навальных

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Брюссель, 17 октября. Европейский суд по правам человека не установил какого-либо политического преследования в уголовном деле косметической компании «Ив Роше» в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. Об этом во вторник заявили в пресс-службе министерства юстиции России со ссылкой на постановление ЕСПЧ.

По данным российского ведомства, ЕСПЧ не увидел политические мотивы и политическое преследование в отношении братьев Навальных.

«Суд не стал признавать наличие политической мотивированности в действиях российских правоохранительных органов по привлечению к ответственности братьев Навальных в связи с совершенными ими преступлениями», — подчеркнули в ведомстве.

Отмечается, что по результатам рассмотрения жалобы братьев Навальных ЕСПЧ значительно уменьшил заявленные денежные суммы компенсации морального вреда, судебных издержек, а также в полной мере отказал в компенсации выплат, произведенных ими по гражданскому исковому заявлению.

Напомним, зимой 2012 года гендиректор российского филиала фирмы «Ив Роше» Бруно Лепру обвинил российского блогера Алексея Навального и его брата Олега в мошенничестве и легализации средств, полученных незаконным путем.