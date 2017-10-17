Ирак: ополченцы «Хашд аш-Шааби» обезглавили нескольких курдов в Киркуке

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Киркук, 17 октября. Репортер из Курдистана сообщил, что видел во время боев в провинции Киркук обезглавленные тела курдских ополченцев пешмерга.

Репортер Хевидар Ахмед, сотрудничающий с изданием Rudaw сообщил, что во время нападения иракских войск и милиции «Хашд аш-Шааби» на провинцию Киркук курдские пешмерга заняли оборону, однако силы, по словам журналиста, были неравны. Многие бойцы были ранены или убиты. В кузове одного из пикапов он видел тела десяти курдов, все они были обезглавлены, рассказал Ахмед.

В провинции Киркук силы «Хашд аш-Шааби» установили ряд контрольно-пропускных пунктов для проверки всех гражданских лиц. Ранее ополченцы угрожали курдским семьям в населенном пункте Туз-Хурмату. После захвата Киркука «Хашд аш-Шааби» разграбили 150 курдских домов и сожгли 15 из них. Большинство курдов бежали в Эрбиль и Сулейманию.