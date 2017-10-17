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В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины
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    В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

    12:16  17 Октября 2017
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    В Госдуме назвали бредом намерение Украины использовать «волчью стаю» против флота РФ

    На Украине решили использовать тактику «волчья стая» против Черноморского флота РФ. Как полагают украинские военные, она может быть эффективна против мощных российских кораблей.

    «Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров. «Волчья стая» означает, что мы можем вшестером броситься на большой корабль противника. Одновременно он не в состоянии вести много целей и вести по ним огонь», — заявил в эфире украинского телеканала командир одного из бронекатеров Александр Регула.

    Руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш в свою очередь сказал, что Россия комфортно чувствует себя в Черном море. По мнению Федаша, украинский флот способен предпринять действия и меры, способные снизить уровень этого комфорта. Кроме того, военные выразили уверенность в том, что радары отечественной военной техники не смогут обнаружить присутствие легких катеров.

    В Госдуме назвали бредом намерение Украины использовать «волчью стаю» против флота РФ

    Зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей раскритиковал данное заявление и назвал его смешным. Парламентарий напомнил, что сейчас украинский флот пребывает в упадке.

    «Подобное заявление со стороны представителя Украины звучит просто смешно. В случае военного противостояния Черноморский флот даже не заметит ржавые украинские посудины, их флот фактически не существует. Украинским политикам и военному руководству необходимо озаботиться выполнением минских соглашений, а не делать подобного рода голословные заявления. Они похожи на бред нездорового человека. Понятно, что осень — это время обострений для определенной категории лиц», — сказал Красов.

    По словам народного избранника, Украина сегодня значительно стопорит минский процесс.

    Напомним, «Волчья стая» — тактика преследования субмаринами флота противника с целью дождаться превосходства в позиции или числе. Целью применения «волчьей стаи» является одновременная атака конвоя максимально возможным количеством подводных лодок. Для ее эффективного применения необходима развитая разведывательная сеть. «Волчья стая» применялась Германией и США во Второй мировой войне.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #украина #вмф рф
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