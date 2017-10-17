В Госдуме высмеяли украинскую «волчью стаю» в Черном море: ЧФ РФ даже не заметит ржавые посудины

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На Украине решили использовать тактику «волчья стая» против Черноморского флота РФ. Как полагают украинские военные, она может быть эффективна против мощных российских кораблей.

«Суть тактики заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров. «Волчья стая» означает, что мы можем вшестером броситься на большой корабль противника. Одновременно он не в состоянии вести много целей и вести по ним огонь», — заявил в эфире украинского телеканала командир одного из бронекатеров Александр Регула.

Руководитель отдела управления по боевой подготовке Юрий Федаш в свою очередь сказал, что Россия комфортно чувствует себя в Черном море. По мнению Федаша, украинский флот способен предпринять действия и меры, способные снизить уровень этого комфорта. Кроме того, военные выразили уверенность в том, что радары отечественной военной техники не смогут обнаружить присутствие легких катеров.

Зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей раскритиковал данное заявление и назвал его смешным. Парламентарий напомнил, что сейчас украинский флот пребывает в упадке.

«Подобное заявление со стороны представителя Украины звучит просто смешно. В случае военного противостояния Черноморский флот даже не заметит ржавые украинские посудины, их флот фактически не существует. Украинским политикам и военному руководству необходимо озаботиться выполнением минских соглашений, а не делать подобного рода голословные заявления. Они похожи на бред нездорового человека. Понятно, что осень — это время обострений для определенной категории лиц», — сказал Красов.

По словам народного избранника, Украина сегодня значительно стопорит минский процесс.

Напомним, «Волчья стая» — тактика преследования субмаринами флота противника с целью дождаться превосходства в позиции или числе. Целью применения «волчьей стаи» является одновременная атака конвоя максимально возможным количеством подводных лодок. Для ее эффективного применения необходима развитая разведывательная сеть. «Волчья стая» применялась Германией и США во Второй мировой войне.