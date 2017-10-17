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Украина
Азаров рассказал о готовности Украины к зиме: Остается только надеяться на бога
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    Азаров рассказал о готовности Украины к зиме: Остается только надеяться на бога

    13:03  17 Октября 2017
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    Азаров объяснил, готова ли Украина к зиме

    Киев, 17 октября. Бывший премьер-министр Украины Николая Азаров прокомментировал заявления нынешнего главы украинского правительства Владимира Гройсмана о том, что страна абсолютно готова к зиме.

    На своей странице в социальной сети Facebook Азаров заявил, что Украине «просто повезло». В последние годы зимы в стране были на редкость мягкими, однако холодные батареи в квартирах встречались повсеместно.

    «Что же будет, если зима реально будет такой, какой не раз бывала?» — задал риторический вопрос Азаров.

    Зимы, которые выпали на 2006 и 2013 годы, совсем не щадили украинцев. На улице было холодно, морозы держались вплоть до конца апреля. Температура воздуха опускалась до 30 градусов мороза, рассказал украинский политик.

    Азаров объяснил, готова ли Украина к зиме

    «Короче, правительство обязано не надеяться на теплую зиму, а гарантировать своим гражданам, что при любой погоде свет и тепло будут в их квартирах. А для этого у нас должно быть газа порядка 20 млрд. м3, угля порядка 3,0 млн. тонн», — подчеркнул бывший премьер, отметив, что раньше так всегда готовились к зимам.

    Сейчас же у властей нет ритмичного ежедневного подвоза. Из-за похолодания уже началась ежедневная «сработка» запасов, они начали уменьшаться. Но ведь морозы даже не наступили.

    «Поэтому Украина однозначно к зиме не готова. Остается только надеяться на Бога», — резюмировал Азаров.

    Автор: Дима Оленин
    #украина #азаров #зима
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