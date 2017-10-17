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Весь мир
Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук
Весь мир
Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук
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    Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук

    11:45  17 Октября 2017
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    Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук

    Эрбиль, 17 октября. Курдские силы пешмерга готовятся контратаковать подразделения иракской армии и ополчения «Хашд аш-Шааби» в провинции Киркук.

    Представитель военного министерства пешмерга Халгурд Хикмат сообщил, что Эрбиль перебрасывает крупные силы к Киркуку для того, чтобы начать контрнаступление против милиции «Хашд аш-Шааби» и армии Ирака, которые взяли под контроль ряд районов, ранее удерживаемых курдскими силами безопасности.

    Курды намерены вернуть контроль над данными территориями, отметил Хикмат. Он подчеркнул, что приказа к отступлению не было и все курды, покинувшие поле боя, подвергнуться следствию военного суда и следственного комитета пешмерга.

    События в Киркуке представитель пешмерга назвал началом новой военной фазы в Ираке и Курдистане.

    Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук

    Автор: Алексей Громов
    #курды #ирак #киркук #хашд аш-шааби #пешмерга
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