Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук

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Эрбиль, 17 октября. Курдские силы пешмерга готовятся контратаковать подразделения иракской армии и ополчения «Хашд аш-Шааби» в провинции Киркук.

Представитель военного министерства пешмерга Халгурд Хикмат сообщил, что Эрбиль перебрасывает крупные силы к Киркуку для того, чтобы начать контрнаступление против милиции «Хашд аш-Шааби» и армии Ирака, которые взяли под контроль ряд районов, ранее удерживаемых курдскими силами безопасности.

Курды намерены вернуть контроль над данными территориями, отметил Хикмат. Он подчеркнул, что приказа к отступлению не было и все курды, покинувшие поле боя, подвергнуться следствию военного суда и следственного комитета пешмерга.

События в Киркуке представитель пешмерга назвал началом новой военной фазы в Ираке и Курдистане.