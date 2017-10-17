Донбасс сегодня: Захарченко рассказал об убийстве Моторолы, Ярош о «тактике» боев за Мариуполь

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Донбасс сегодня, 17 октября. Александр Захарченко сделал заявление о расследовании убийства Моторолы. В России появился первый памятник защитникам Донбасса. Дмитрий Ярош рассказал о «тактике» боев за Мариуполь, а Дмитрий Тымчук пояснил, почему Украина не объявляет войну России.

Захарченко сделал заявление о Мотороле

Глава ДНР Александр Захарченко анонсировал заявление, которое скоро сделает министерство внутренних дел Донецкой народной республики по поводу расследования убийства легендарного командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной Моторола). Напомним, Моторола погиб год назад в результате взрыва в лифте дома, в котором он проживал с семьей.

По словам Захарченко, правоохранители ДНР уже задержали почти всех членов украинской диверсионной группы, предположительно, причастной к убийству Моторолы.

«Скоро МВД ДНР сделает заявление по поводу хода расследования гибели Павлова, — сказал Захарченко в ходе рабочего визита в Ростов-на-Дону. — Все, кто причастен к его гибели, задержаны, не пойман только один человек. По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики».

В ходе визита в Ростов-на-Дону Александр Захарченко также выступил на церемонии открытия первого в России памятника защитникам Донбасса и рассказал, что в Донецке уже установлен памятник Мотороле.

По словам лидера ДНР, командир батальона «Спарта» отдал жизнь за «идеалы и веру, которыми жил, и в которые верил».

«Всем добровольцам, всем жителям России, жителям Ростова — огромный поклон от жителей Донецкой народной республики», — отметил в ходе своего выступления глава ДНР.

В России появился памятник «Героям Донбасса»

Во вторник в Ростове-на-Дону состоялось официальное открытие первого в России памятника добровольцам, воевавшим в Донбассе.

Памятник «Героям Донбасса» был создан и установлен по инициативе общественной организации «Союз добровольцев Донбасса», третий съезд которой как раз в эти дни проходит в Ростове. Памятник установлен в парке имени Островского, на его торжественном открытии присутствовали глава ДНР Александр Захарченко, помощник президента России Владислав Сурков и мэр Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев.

Монумент представляет собой стелу высотой 6,5 метра, облицованную гранитными плитами и увенчанную крестом с символикой «Союза добровольцев Донбасса».

Ярош хочет воевать, а Тымчук опасается

Депутат Верховной рады Украины Дмитрий Тымчук заявил, что Украина не объявляет войну России, поскольку Москва несравнимо сильнее в военном плане, а украинцы так устали, что просто не хотят воевать.

Об этом Тымчук рассказал в интервью украинскому изданию «Апостроф», комментируя обсуждение в Раде законопроекта о «реинтеграции» Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором».

«Мы им [России] не объявляем войну по одной простой причине. Сравните военно-экономический потенциал и вооруженные силы Украины и России по численности и составу. Это [объявление войны России] было бы очень опрометчиво с нашей стороны», — высказал мнение Тымчук.

Накануне яркими заявлениями все в том же издании «Апосторф» отметился другой нардеп — экс-глава запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» Дмитрий Ярош.

Ярош заявил, что нужно как можно скорее вооружить всех граждан Украины для борьбы с якобы возможным «вторжением российских войск». При этом Ярош посоветовал использовать тактику заманивания «агрессора» в города, где жители могли бы наиболее успешно оказывать сопротивление. В качестве такой ловушки экс-лидер «Правого сектора»1 упомянул и город в Донбассе — Мариуполь.

«Мне и покойный Иса Мунаев (погибший в Донбассе командир одного из украинских националистических батальонов) говорил: «Дмитрий, втяните их [россиян] в какой-нибудь город. В Марик (Мариуполь) или куда-то еще. Пусть зайдут — вы их всех там просто пощелкаете»», — поделился Ярош.

Как согласуются два этих взаимоисключающих заявления: Яроша — о желании «пощелкать» россиян и Тымчука — о слабости украинской армии, усталости и нежелании украинцев воевать — сказать сложно.

1 Организация запрещена на территории РФ.