Ниинисте не верит в возможность нападения России на Финляндию

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Хельсинки, 17 октября. Финский глава Саули Ниинисте сообщил, что не верит в возможность нападения России на его страну, Польшу или другие страны Прибалтики. Об этом пишет издание Rzeczpospolita.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день «не многие граждане Финляндии боятся того, что русские придут в финскую страну».

«Сейчас не многие финны боятся того, что русские сюда придут», — передает слова Ниинисте издание.

Финский президент также добавил, что не верит и в то, что «Россия нападет на Польшу или страны Балтии».

Комментируя вопрос об антироссийских ограничениях, Ниинисте сообщил, что Финляндия тесно связывает их отмену с выполнением минских договоренностей.

«В том случае, если будут выполнены минские соглашения, тогда эти санкции, которые были введены по поводу ситуации в Донбассе, могут быть отменены. Но к этому мы даже не приблизились. Там теперь застой», — отметил он.

Напомним, в конце июля глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Финляндия хотят наращивать сотрудничество в Арктике.