В центр Киева стянули артиллерию: перед митингом Саакашвили раздались взрывы

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Киев, 17 октября. В центре Киева, где начинается митинг у здания Верховной рады, слышны взрывы, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей. Кроме того, очевидцы заметили артиллерию.

Взрывы раздаются со стороны Мариинского парка. Пока неизвестно, связаны ли они с митингом сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которые собрались у здания Верховной рады. Там же была замечена артиллерия.

Напомним, массовая акция протеста, организованная в том числе партией Михаила Саакашвили «Движение новых сил», началась у Рады. Участники митинга требуют снятия неприкосновенности с нардепов, создания антикоррупционного суда и изменения избирательного законодательства.

В центре украинской столицы были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Глава департамента информационной политики администрации президента Владимир Горковенко объяснил их визитом на Украину президента Мальты.