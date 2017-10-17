Украинцы напомнили Порошенко о митинге и Roshen в ответ на срочную инициативу

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Киев, 17 октября. Президент Украины Петр Порошенко предложил отменить депутатскую неприкосновенность на Украине. По его словам, это необходимо для эффективной борьбы с коррупцией в стране. Однако украинцев такой ответ главы государства не устроил.

«Иммунитет давно превратился в гарантию безнаказанности», — считает украинский лидер.

По его словам, этот шаг, как и создание Антикоррупционного суда, финансирование которого Верховная рада должна рассмотреть на этой неделе, позволят искоренить коррупцию на Украине.

«Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями венецианской комиссии Совета Европы — важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией», — сообщил он на своей странице в Facebook.

Однако пользователи Сети в комментариях к посту Порошенко обратили внимание, что в коррупции на Украине погрязли не только депутаты, и напомнили президенту о существовании корпорации «Рошен». Некоторые обратили внимание на то, что в эти минуты накаляется обстановка в центре Киева, где планируется митинг.

«Ты есть гарант конституции, а Рада — конституционный орган, и если там кнопкодавы принимают в пустом зале законы, то ответственен за это ты. Если депутаты погрязли в коррупции, то ответственно за это — ты. Если до сих пор нет легитимного ЦВК — отвечаешь за это ты. Ты хозяин страны, а не корпорации «Рошен». От того что плодятся, как грибы после дождя антикоррупционные органы, коррупции ни холодно, ни жарко. Не того мы от тебя ждали», — пишут они в соцсети.

«Ага, расскажи. АТО закончить тоже обещал, — напоминают Порошенко украинцы. — Вероятно, если бы не митинг — даже не почесался бы».

Напомним, 17 октября на митинг возле здания Верховной рады Украины пришли около 2000 недовольных украинцев — сторонников партии «Движение новых сил» украинского оппозиционного политика Михаила Саакашвили.