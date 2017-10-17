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Союз правых с ультраправыми: Дмитрий Лекух о предсказуемых выборах в Австрии
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    Союз правых с ультраправыми: Дмитрий Лекух о предсказуемых выборах в Австрии

    11:53  17 Октября 2017
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    Союз правых с ультраправыми: Дмитрий Лекух о предсказуемых выборах в Австрии

    Как известно, рвется, как правило, именно там, где тонко — это вам любая уважающая себя девушка подтвердит…

    Воскресные выборы в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), победитель в которых сформирует следующее правительство, закончились с весьма предсказуемым результатом. Новым канцлером станет молоденький министр иностранных дел страны и председатель Австрийской народной партии Себастьян Курц. Его партия набрала 31,4% голосов.

    Соответственно, партия Куртца получит крупнейшую парламентскую фракцию: судя по всему, у АНП будет 61 депутатский мандат. Ну, а второе место на выборах будет у не просто «правой», а «крайне правой» Австрийской партии свободы (АПС), главой которой является совершенно неприемлемый для евролибералов и евробюрократов Хайнц-Кристиан Штрахе, — ее 27,4% голосов соответствуют 53 депутатским мандатам. При этом Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) действующего канцлера Кристиана Керна занимает только третью позицию с 26,7% голосов, то есть может получить 52 депутатских мандата.

    Союз правых с ультраправыми: Дмитрий Лекух о предсказуемых выборах в Австрии

    Чего не смогла Франция...

    Президент Австрии Александер Ван дер Беллен уже объявил, что готов наделить Курца всеми полномочиями, необходимыми для формирования нового кабинета министров и ведения необходимых коалиционных переговоров (с кем он их будет вести — вполне понятно), если окончательные итоги МВД подтвердят победу его партии. В свою очередь, Керн объявил, что не покинет свой пост в партии, останется в политике на ближайшие годы и готов вести коалиционные переговоры с консерваторами во главе с Курцем.

    Действующее австрийское правительство должно в ближайшие дни подать в отставку, чтобы открыть путь созданию нового кабинета министров.

    В общем, если проводить аналогии и называть вещи своими именами, то в Австрии сейчас произошло то, чего не случилось во Франции. Местные «условные голлисты» объединились с местными сторонниками «условной Марин Ле Пен» и теперь будут править Австрией совместно, потому как мало отличаются друг от друга.

    В самом деле, у тех и других были почти идентичные предвыборные лозунги: прекратить потоки нелегальной миграции в Европу, сократить налоги и наладить отношения с Россией.

    Особенно любопытна трогательная солидарность правых сил, приходящих сейчас к власти в этой замечательной альпийской стране, с крупным австрийским бизнесом. Есть такая замечательная компания Österreichische Mineralölverwaltung AG (OMV), крупнейшая в Центральной Европе, которая умудряется любить «Газпром» в целом и «Северный поток-2» в частности, даже больше своих германских коллег, а это, поверьте, непросто.

    Союз правых с ультраправыми: Дмитрий Лекух о предсказуемых выборах в Австрии

    Головная боль Меркель

    Но это — все так, частности.

    Главное тут в другом. В довольно консервативном и осторожном, но все-таки евроскептицизме победивших в Австрии «правых» (у союзных им «крайне правых» он еще более откровенен). А ведь Австрия, хоть она, по европейским меркам, и небольшая страна, достаточно влиятельна во внутриевропейских делах.

    Заметим: Курц и компания приходят к власти под лозунгом правых, но отнюдь не либеральных реформ, что добавляет изрядной головной боли прежде всего победившей в соседней стране не так давно фрау Меркель. В том числе и потому, что Австрия формально не настолько подчинена атлантистским структурам и не настолько связана обязательствами с заокеанскими партнерами, что вполне способна стать центральноевропейским «флагманом» «нового поворота на Русский восток».

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    К тому же, без пяти минут новый канцлер давно негласно носит «неправильный и стыдный», с точки зрения атлантистских элит, титул «Понимающий Путина». Отношения с Путиным и российской властью у Курца действительно хорошие. Он и в Санкт-Петербург на экономический форум приезжал, и не раз открыто высказывался против антироссийской санкционной политики.

    Союз правых с ультраправыми: Дмитрий Лекух о предсказуемых выборах в Австрии

    Каталония не в счет

    Впрочем, особых «революций» все-таки ждать не стоит. Австрия, при всем евроскептицизме нынешних «победителей», — все-таки член ЕС. В этом плане она тоже зависима и от брюссельских структур, и от других стран Старого Света даже чисто логистически: своего выхода к морю у австрийцев, как известно, нет.

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    И все же столь серьезных вызовов либеральная европейская бюрократия не получала со времен Brexit («каталонский вызов» не в счет, это не суверенная страна, а пытавшийся апеллировать к тому же Брюсселю регион Испании). По крайней мере, о курсе на перемены уже официально объявлено:

    «Я принимаю ответственность. Мы преследовали нашу цель и сделали невозможное возможным», — заявил Себастьян Курц перед своими однопартийцами по итогам победных выборов. По его словам, он будет усиленно трудиться, чтобы добиться перемен в Австрии и оправдать доверие избирателей.

    Что ж. Как говорится, «будем посмотреть».

    Автор: Дмитрий Лекух
    #евросоюз #австрия #антироссийские санкции #курц #евроскептицизм
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