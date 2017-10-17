Сирия: Минобороны РФ доставило гумпомощь в освобожденный город Хан-Арнаби

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Хан-Арнаби, 17 октября. Представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Жучков заявил, что в освобожденный от боевиков Хан-Арнаби доставлено две тонны продуктов.

Представитель Центра сообщил, что данный населенный пункт в провинции Эль-Кунейтра был выбран исходя из анализа гуманитарной обстановки в регионе. Жучков отметил, что в каждой провинции российские военные имеют центры национального примирения, которые предоставляют оперативные данные о гуманитарной ситуации в регионе. Хан-Арнаби был лишь недавно освобожден от боевиков и является наиболее нуждающимся пунктом.

Сотрудники российского Центра развернули в городе мобильный медицинский пункт, в который уже обратились за помощью более ста местных жителей. Отмечается, что недавно освобожденным поселениям уделяется повышенное внимание.