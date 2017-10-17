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Я роняю Запад: в Сети появилось видео баттла Oxxxymiron vs Dizaster
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    Я роняю Запад: в Сети появилось видео баттла Oxxxymiron vs Dizaster

    11:45  17 Октября 2017
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    Я роняю Запад: в Сети появилось видео баттла Oxxxymiron vs Dizaster

    Лос-Анджелес, 17 октября. В Сети появилось видео поединка рэперов Oxxxymiron (он же Мирон Федоров) и Dizaster (Башир Ягами). Ролик опубликован на YouTube-канале баттл-площадки.

    Все видео сопровождается русскими субтитрами (сам поединок шел на английском языке). Баттл между Oxxxymiron и Dizaster прошел в понедельник, 16 октября, в Лос-Анджелесе. Всего поединок продолжился около часа. При этом рэперы иногда отступали от правил и переходили на русский язык. Башир даже умудрился оскорбить Мирона на русском языке.

    В ответ Oxxymiron спросил, каково это выступать под американским флагом, будучи арабом:

    «Каково держать флаг, покрытый кровью твоего народа?»

    Я роняю Запад: в Сети появилось видео баттла Oxxxymiron vs Dizaster

    Отметим, что рэп-баттл проводился без судей, победителя так и не объявили. Однако пользователи социальных сетей заявили, что Oxxxyniron «уделал» американского соперника.

    После проведения поединка Мирон опубликовал твит, в котором процитировал исполнителя Face, заявив, что он «роняет Запад».

     

    Автор: Дима Оленин
    #баттл #oxxxymiron #dizaster
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