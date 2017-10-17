Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук
Политика
Депутат Госдумы об украинской тактике «волчьей стаи»: Результат боя предсказуем
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Депутат Госдумы об украинской тактике «волчьей стаи»: Результат боя предсказуем

    11:28  17 Октября 2017
    53

    Депутат Госдумы об украинской тактике «волчьей стаи»: Результат боя предсказуем

    Севастополь, 17 октября. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал военную тактику, взятую на вооружение ВМС Украины.

    Ранее украинский телеканал сообщил, что Военно-морские силы Украины намерены применять против Черноморского флота России тактику под названием «волчья стая». Ее суть заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного корабля.

    Депутат Госдумы Дмитрий Белик сравнил ВМС Украины с флибустьерами, которые были слишком самонадеянны и, как правило, заканчивали жизнь с петлей на шее.

    «Украина создает так называемый «москитный флот» для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ - то, что до конца XIX века называлось морским разбоем с мерой наказания через повешение», - сказал Белик, которого цитирует РИА Новости.

    Кроме того, депутат подчеркнул, что подобная тактика бессильна перед военной мощью РФ:

    «Конечно, вся эта так называемая «шакалья стая» способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер».

    Белик заявил, что после подобных сюжетов, выходящих на телеканалах Украины, командование Южного военного округа России сделает соответствующие выводы.

    Автор: Юлия Кошкина
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80744

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67631

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82512

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49618

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        153727
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

        11:05   17 Октября 2017
        775
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        459
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18191
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11520