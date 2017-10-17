Депутат Госдумы об украинской тактике «волчьей стаи»: Результат боя предсказуем

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Севастополь, 17 октября. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал военную тактику, взятую на вооружение ВМС Украины.

Ранее украинский телеканал сообщил, что Военно-морские силы Украины намерены применять против Черноморского флота России тактику под названием «волчья стая». Ее суть заключается в одновременной атаке нескольких легких бронекатеров против одного корабля.

Депутат Госдумы Дмитрий Белик сравнил ВМС Украины с флибустьерами, которые были слишком самонадеянны и, как правило, заканчивали жизнь с петлей на шее.

«Украина создает так называемый «москитный флот» для диверсий против российских нефтяных вышек и нападения на корабли с государственным флагом РФ - то, что до конца XIX века называлось морским разбоем с мерой наказания через повешение», - сказал Белик, которого цитирует РИА Новости.

Кроме того, депутат подчеркнул, что подобная тактика бессильна перед военной мощью РФ:

«Конечно, вся эта так называемая «шакалья стая» способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10-15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер».

Белик заявил, что после подобных сюжетов, выходящих на телеканалах Украины, командование Южного военного округа России сделает соответствующие выводы.