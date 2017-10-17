Педофила, жестоко изнасиловавшего умственно отсталую девочку, поймали в Москве

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Москва, 17 октября. Сотрудники Никулинского следственного отдела заключили под стражу 30-летнего мужчину, ранее подозревавшегося в изнасиловании 14-летней девочки с особенностями индивидуально-психологического развития.

Уголовное дело было возбуждено год назад. В ходе следствия подозрения правоохранительных органов подтвердились, сообщают в региональном отделе СК России.

Согласно данным расследования, педофил договорился встретиться с девочкой заранее возле продуктового магазина. Оттуда на личном автомобиле он увез пострадавшую в свою квартиру, где жестоко ее изнасиловал.

Ранее 30-летний арестованный судим не был и к административной ответственности не привлекался. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. В экспертно-криминалистический центр УВД направлены образцы ДНК задержанного и дактилоскопия.