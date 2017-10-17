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Донбасс: ВСУ выпустили почти 960 мин и снарядов по территории ДНР
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    Донбасс: ВСУ выпустили почти 960 мин и снарядов по территории ДНР

    11:36  17 Октября 2017
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    Донбасс: ВСУ выпустили почти 960 мин и снарядов по территории ДНР

    Донецк, 17 октября. Украинские военные выпустили по территории Донецкой народной республики порядка 960 мин, снарядов и других боеприпасов за прошедший день. Об этом сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения военных действий.

    По его словам, в общей сложности Вооруженные силы Украины выпустили по территории ДНР 959 боевых припасов. Он также добавил, что киевские военные вели обстрел юга республики. 

    Донбасс: ВСУ выпустили почти 960 мин и снарядов по территории ДНР

    Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли 10 раз населенные пункты Луганской народной республики. 

    Автор: Дана Балан
    #днр #всу #донбасс #украина
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