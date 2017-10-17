Донбасс: ВСУ выпустили почти 960 мин и снарядов по территории ДНР

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Донецк, 17 октября. Украинские военные выпустили по территории Донецкой народной республики порядка 960 мин, снарядов и других боеприпасов за прошедший день. Об этом сообщил представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения военных действий.

По его словам, в общей сложности Вооруженные силы Украины выпустили по территории ДНР 959 боевых припасов. Он также добавил, что киевские военные вели обстрел юга республики.

Ранее стало известно, что ВСУ обстреляли 10 раз населенные пункты Луганской народной республики.