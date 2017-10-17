Это же надо так бояться своего народа: украинская журналистка рассказала о подготовке митинга Саакашвили

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Киев, 17 октября. Украинская журналистка Татьяна Даниленко заявила, что центральные улицы Киева перекрыли в связи с митингом бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Движение было ограничено вечером 16 октября.

На своей странице в социальной сети Facebook Даниленко написала, что правительственный квартал Киева «наглухо заблокирован». По ее словам, тренировки бойцов Нацгвардии Украины проходят во дворе Октябрьского дворца.

«Да и столь масштабного перекрытия я еще не видела. Это же надо так бояться своего народа!», — добавила Даниленко.

Журналистка считает, что большинство организаторов митинга опасаются возможных радикальных действий со стороны Саакашвили.

Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили планирует провести митинг в Киеве 17 октября. О своих планах он сообщил на странице в Facebook.

Напомним, что 15 октября бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области выступил в Харькове.