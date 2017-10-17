Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук
Украина
Это же надо так бояться своего народа: украинская журналистка рассказала о подготовке митинга Саакашвили
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Это же надо так бояться своего народа: украинская журналистка рассказала о подготовке митинга Саакашвили

    11:20  17 Октября 2017
    246

    Это же надо так бояться своего народа: украинская журналистка рассказала о подготовке митинга Саакашвили

    Киев, 17 октября. Украинская журналистка Татьяна Даниленко заявила, что центральные улицы Киева перекрыли в связи с митингом бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Движение было ограничено вечером 16 октября.

    На своей странице в социальной сети Facebook Даниленко написала, что правительственный квартал Киева «наглухо заблокирован». По ее словам, тренировки бойцов Нацгвардии Украины проходят во дворе Октябрьского дворца.

    «Да и столь масштабного перекрытия я еще не видела. Это же надо так бояться своего народа!», — добавила Даниленко.

    Журналистка считает, что большинство организаторов митинга опасаются возможных радикальных действий со стороны Саакашвили.

    Ранее стало известно, что Михаил Саакашвили планирует провести митинг в Киеве 17 октября. О своих планах он сообщил на странице в Facebook.

    Напомним, что 15 октября бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области выступил в Харькове.

    Автор: Дима Оленин
    #саакашвили #митинг
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80736

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67628

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82502

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49616

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        153699
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        457
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18187
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11520
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45702