Хама: Минобороны РФ сообщило о двух случаях нарушения перемирия на севере провинции

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Москва, 17 октября. Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии за сутки зафиксировал десять случаев нарушения режима прекращения огня в зонах деэскалации.

По данным министерства обороны России за минувшие сутки в сирийских зонах деэскалации были зафиксированы случаи стрельбы в провинциях Хама (2), Дамаск (2) и Алеппо (6). Турецкая мониторинговая группа не зафиксировала случаев нарушения режима прекращения боевых действий.

Российская сторона отмечает, что в подавляющем большинстве случаев стрельбу открывали боевики террористических группировок «Исламское государство1» и «Джебхат ан-Нусра1» (запрещенные в России организации).

1 Организация запрещена на территории РФ.