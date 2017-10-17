Глава Рады поручил срочно рассмотреть законопроекты об отмене неприкосновенности

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Киев, 17 октября. Спикер Верховной рады Андрей Парубий на согласительном совете поручил членам профильного комитета в срочном порядке рассмотреть два законопроекта, предполагающие отмену депутатской неприкосновенности

«Я сейчас безотлагательно даю поручение комитету по вопросам правосудия рассмотреть эти законопроекты, которые внесены в Верховную раду о снятии неприкосновенности», — заявил Парубий.

По его словам, голосование по законопроектам будет проведено, как только они получат оценку профильного комитета.

Как сообщает Nation News, президент Украины Петр Порошенко внес в Раду законопроект, предполагающий изменение Конституции Украины и снятие с нардепов неприкосновенности. Документ получил статус неотложного.