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Эксперт предупредил о скрытых рисках поправок в закон о потребительском кредите
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    Эксперт предупредил о скрытых рисках поправок в закон о потребительском кредите

    11:21  17 Октября 2017
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    Эксперт предупредил о скрытых рисках поправок в закон о потребительском кредите‍Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который изменяет порядок погашения задолженности по кредитам. Инициативой предлагается в первую очередь гасить задолженность по процентам по кредиту, а уже затем — основную сумму долга. Как указано в пояснительной записке, закон «позволит без ущемления прав кредиторов повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре».

    «Я думаю, в случае принятия нового закона люди сами расскажут через некоторое время, насколько это была необходимая и полезная инициатива. Это уже не первый проект, авторы которого ставили перед собой задачу проявить заботу о гражданах. Самый первый закон, который действует уже несколько лет — это закон, ограничивающий процентные ставки по заимствованию в банке. ЦБ собирает средние значения ставок по крупнейшим банкам разных типов кредитов, вычисляет среднее арифметическое и раз в квартал оглашает данную информацию. И банкирам запрещено отклоняться от этой якорной точки более чем на треть. Какой результат повлекло за собой принятие данной инициативы? Очень сильно подорожали деньги», — рассуждает в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ученый-экономист, политический деятель и финансовый омбудсмен Павел Медведев.

    Эксперт предупредил о скрытых рисках поправок в закон о потребительском кредите

    Эксперт напомнил, что во времена существования Советского Союза цены на продукты и услуги были фиксированные. А рыночная цена формировалась либо за счет дачи взяток директору магазина, либо за счет серьезных временных затрат.

    «Советский народ стоял в очередях за продуктами приблизительно столько же времени, сколько тратил на их производство», — рассуждает Медведев.

    После того, как законодатель создал условия, в которых гражданам приходилось либо давать взятку, либо терять время в очередях, рыночная стоимость продукции увеличилась. Сегодня новая рыночная цена достигается за счет различного рода накруток и навязывания дополнительных услуг.

    «Накрутки — это преимущественно страховки и другие абсурдные вещи, например, продукт «Привет, сосед». Также продается продукт «Телефонный доктор». Если у человека не дай бог заболело сердце, а он забыл, как вызвать «скорую», он звонит этому доктору, тот сообщает нужный номер, после чего уже пациент звонит в «скорую», и его спасают. И это стоит пять тысяч рублей в год. Сегодня утром по радио я услышал новость, что в очередной раз снизилась процентная ставка по кредитам. Я хватаюсь за сердце, когда слышу подобного рода информацию, потому что мы следим за снижением ставок 2,5 года. Процентная ставка уменьшается, а стоимость кредитов растет», — объясняет финансовый омбудсмен.

    Эксперт предупредил о скрытых рисках поправок в закон о потребительском кредите

    Медведев назвал данную инициативу популистской. По его словам, принятие закона повлечет дополнительные расходы для банков, которые будут включать издержки в стоимость кредитных продуктов. То есть в итоге платить придется самим гражданам.

    «Банкам придется как-то выпутываться из этой ситуации. Я являюсь председателем экзаменационной комиссии в нескольких финансовых институтах. Заместитель начальника департамента, суть работы которого сводилась к разработке дополнительных банковских продуктов, условно говоря, накруток, одного очень респектабельного банка защищал дипломную работу. И на защите он объяснял, как начальство велело ему придумывать накрутки. И он придумывал их гениально, что он и изложил в своей дипломной работе», — резюмировал Павел Медведев.

    Автор: Михаил Блинов
    #россия #экономика #кредиты
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