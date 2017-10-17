Эксперт предупредил о скрытых рисках поправок в закон о потребительском кредите

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‍Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который изменяет порядок погашения задолженности по кредитам. Инициативой предлагается в первую очередь гасить задолженность по процентам по кредиту, а уже затем — основную сумму долга. Как указано в пояснительной записке, закон «позволит без ущемления прав кредиторов повысить правовую защищенность граждан как экономически слабой стороны в договоре».

«Я думаю, в случае принятия нового закона люди сами расскажут через некоторое время, насколько это была необходимая и полезная инициатива. Это уже не первый проект, авторы которого ставили перед собой задачу проявить заботу о гражданах. Самый первый закон, который действует уже несколько лет — это закон, ограничивающий процентные ставки по заимствованию в банке. ЦБ собирает средние значения ставок по крупнейшим банкам разных типов кредитов, вычисляет среднее арифметическое и раз в квартал оглашает данную информацию. И банкирам запрещено отклоняться от этой якорной точки более чем на треть. Какой результат повлекло за собой принятие данной инициативы? Очень сильно подорожали деньги», — рассуждает в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ученый-экономист, политический деятель и финансовый омбудсмен Павел Медведев.

Эксперт напомнил, что во времена существования Советского Союза цены на продукты и услуги были фиксированные. А рыночная цена формировалась либо за счет дачи взяток директору магазина, либо за счет серьезных временных затрат.

«Советский народ стоял в очередях за продуктами приблизительно столько же времени, сколько тратил на их производство», — рассуждает Медведев.

После того, как законодатель создал условия, в которых гражданам приходилось либо давать взятку, либо терять время в очередях, рыночная стоимость продукции увеличилась. Сегодня новая рыночная цена достигается за счет различного рода накруток и навязывания дополнительных услуг.

«Накрутки — это преимущественно страховки и другие абсурдные вещи, например, продукт «Привет, сосед». Также продается продукт «Телефонный доктор». Если у человека не дай бог заболело сердце, а он забыл, как вызвать «скорую», он звонит этому доктору, тот сообщает нужный номер, после чего уже пациент звонит в «скорую», и его спасают. И это стоит пять тысяч рублей в год. Сегодня утром по радио я услышал новость, что в очередной раз снизилась процентная ставка по кредитам. Я хватаюсь за сердце, когда слышу подобного рода информацию, потому что мы следим за снижением ставок 2,5 года. Процентная ставка уменьшается, а стоимость кредитов растет», — объясняет финансовый омбудсмен.

Медведев назвал данную инициативу популистской. По его словам, принятие закона повлечет дополнительные расходы для банков, которые будут включать издержки в стоимость кредитных продуктов. То есть в итоге платить придется самим гражданам.