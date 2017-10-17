88-летнюю немку приговорили к тюрьме за отрицание холокоста

В Избранное

Берлин, 17 октября. Пенсионерку из Германии приговорили к шести месяцам тюремного заключения за разжигание межнациональной розни. Женщина отрицала массовые убийства газом в Освенциме, сообщают немецкие СМИ.

Уточняется, что пожилая женщина неоднократно публично отрицала холокост и наличие газовых камер в концентрационном лагере Освенцим.

Кроме того, 88-летняя женщина уже не менее пяти раз получала тюремные сроки за экстремизм. В августе этого года немку приговорили к двум годам заключения за отрицание преступлений нацистского режима.

Напомним, печально известный лагерь Освенцим располагался на территории современной Польши. Он считается самым крупным нацистским лагерем смерти и одним из главных символов Холокоста. В Освенциме были убиты почти 1,5 миллиона человек.