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Общество
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Весь мир
88-летнюю немку приговорили к тюрьме за отрицание холокоста
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    88-летнюю немку приговорили к тюрьме за отрицание холокоста

    11:11  17 Октября 2017
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    88-летнюю немку приговорили к тюрьме за отрицание холокоста

    Берлин, 17 октября. Пенсионерку из Германии приговорили к шести месяцам тюремного заключения за разжигание межнациональной розни. Женщина отрицала массовые убийства газом в Освенциме, сообщают немецкие СМИ.

    Уточняется, что пожилая женщина неоднократно публично отрицала холокост и наличие газовых камер в концентрационном лагере Освенцим.

    Кроме того, 88-летняя женщина уже не менее пяти раз получала тюремные сроки за экстремизм. В августе этого года немку приговорили к двум годам заключения за отрицание преступлений нацистского режима.

    Напомним, печально известный лагерь Освенцим располагался на территории современной Польши. Он считается самым крупным нацистским лагерем смерти и одним из главных символов Холокоста. В Освенциме были убиты почти 1,5 миллиона человек.

     

     

    Автор: Федор Веснин
    #германия #холокост #освенцим
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