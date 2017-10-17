Украинская полиция перекрыла центр Киева из-за митинга Саакашвили

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Киев, 17 октября. Сотрудники украинской полиции оцепили площадь Конституции в Киеве из-за предстоящего митинга, который запланирован бывшим губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили.

Сообщается, что площадь окружили сотрудники правоохранительных органов и Нацгвардии, на место стянута спецтехника.

Кроме того, отмечается, что полностью заблокирован правительственный квартал. По словам очевидцев, «они никогда еще не видели такого масштабного перекрытия».

По информации украинских СМИ, с 06.00 (совпадает с мск) перекрыты улицы Лютеранская, Круглоуниверситетская, Городецкого, Шелковичная и Крепостной переулок, а также перекрыты улицы Грушевского, Институтская и Липская.