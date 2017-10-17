Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля Либерманом ситуацию на Ближнем Востоке

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Тель-Авив, 17 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом отметил, что борьба с терроризмом требует сплоченности всего международного сообщества.

Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу на встрече в Тель-Авиве сообщил, что помимо вопросов военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Израилем наиболее важной темой является борьба с терроризмом на Ближнем Востоке. Военная операция в Сирии уже идет к завершению, пишет агентство URA.ru, однако есть вопросы, требующие немедленного решения.

Шойгу обратил внимание на то, что данные переговоры между двумя военными ведомствами помогут лучше понять друг друга и послужат укреплению дружественных отношений между ВС России и Израиля.