Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук
Весь мир
Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля Либерманом ситуацию на Ближнем Востоке
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля Либерманом ситуацию на Ближнем Востоке

    10:55  17 Октября 2017  /обновлено: 11:00  17 Октября 2017
    153

    Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля Либерманом ситуацию на Ближнем Востоке

    Тель-Авив, 17 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом отметил, что борьба с терроризмом требует сплоченности всего международного сообщества.

    Глава оборонного ведомства РФ Сергей Шойгу на встрече в Тель-Авиве сообщил, что помимо вопросов военного и военно-технического сотрудничества между Россией и Израилем наиболее важной темой является борьба с терроризмом на Ближнем Востоке. Военная операция в Сирии уже идет к завершению, пишет агентство URA.ru, однако есть вопросы, требующие немедленного решения.

    Шойгу обратил внимание на то, что данные переговоры между двумя военными ведомствами помогут лучше понять друг друга и послужат укреплению дружественных отношений между ВС России и Израиля.

    Шойгу обсудил с главой Минобороны Израиля Либерманом ситуацию на Ближнем Востоке

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сергей шойгу #израиль #авигдор либерман
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80736

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67628

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82502

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49616

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        153699
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        457
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18187
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11520
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45702