Косачев рассказал, когда может пройти седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане

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Москва, 17 октября. Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет, скорее всего, 30-31 октября. Об этом во вторник сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, даты еще не утверждены, однако, скорее всего, очередные переговоры по урегулированию в Сирии в столице Казахстана пройдут 30-31 октября, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура приедет в российскую столицу на этой неделе