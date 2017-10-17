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Новости Сирии
Косачев рассказал, когда может пройти седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане
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    Косачев рассказал, когда может пройти седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане

    10:52  17 Октября 2017  /обновлено: 11:08  17 Октября 2017
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    Косачев рассказал, когда может пройти седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане

    Москва, 17 октября. Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет, скорее всего, 30-31 октября. Об этом во вторник сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. 

    Косачев рассказал, когда может пройти седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане

    По его словам, даты еще не утверждены, однако, скорее всего, очередные переговоры по урегулированию в Сирии в столице Казахстана пройдут 30-31 октября, передает РИА Новости.

    Ранее стало известно, что специальный представитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура приедет в российскую столицу на этой неделе

    Автор: Дана Балан
    #россия #сирия #косачев #астана
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