Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой
Киев, 17 октября. На митинг возле здания Верховной рады Украины собрались около 2000 сторонников партии «Движение новых сил» украинского оппозиционного политика Михаила Саакашвили. Об этом сообщили
#Київ: На даний час в акціях під #ВР бере участь близько 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ осіб. #Поліція та #гвардія забезпечують публічний порядок і безпеку pic.twitter.com/ow3zhtbv3j— МВС України (@MVS_UA) October 17, 2017
В настоящее время здание Рады остается оцеплено двойным кольцом бойцов Нацгварии и полицейских. Доступ на киевскую площадь Конституции возможен только через рамки металлоискателей. В общей сложности, как сообщает МВД Украины, для обеспечения контроля за ситуацией на митинге в центр Киева были переброшены 3,5 тысячи правоохранителей.
3️⃣5️⃣0️⃣0️⃣ правоохоронців забезпечують безпеку під час масових заходів у центрі #Київ ???? https://t.co/feeti7jCMF#новини pic.twitter.com/q4SqHSSvxJ— МВС України (@MVS_UA) October 17, 2017
Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании «радикалов», которые планировали вооруженные провокации на митинге, организованном Саакашвили.
СБУ попередила протиправні наміри здійснити провокації під час масових акцій протесту https://t.co/i6GEB87bZt pic.twitter.com/DbWSk1QJJh— СБ України (@ServiceSsu) October 16, 2017
Напомним, ранее Саакашвили призвал своих сторонников и все оппозиционные партии Украины на митинг 17 октября под девизом «Вынеси козла». Требования участников митинга касаются избирательной реформы на Украине, принятия закона об антикоррупционном суде и требования ограничения или отмены депутатской неприкосновенности на Украине.
Сегодня утром стало известно, что президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект, которым предлагается с 2020 года отменить на Украине депутатскую неприкосновенность. Законопроекту был придан статус «неотложный», однако перед рассмотрением в парламенте его должны рассмотреть в профильном комитете Рады.