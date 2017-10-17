Более двух тысяч сторонников Саакашвили пришли на митинг перед киевской Радой

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Киев, 17 октября. На митинг возле здания Верховной рады Украины собрались около 2000 сторонников партии «Движение новых сил» украинского оппозиционного политика Михаила Саакашвили. Об этом сообщили

#Київ: На даний час в акціях під #ВР бере участь близько 2️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ осіб. #Поліція та #гвардія забезпечують публічний порядок і безпеку pic.twitter.com/ow3zhtbv3j — МВС України (@MVS_UA) October 17, 2017

В настоящее время здание Рады остается оцеплено двойным кольцом бойцов Нацгварии и полицейских. Доступ на киевскую площадь Конституции возможен только через рамки металлоискателей. В общей сложности, как сообщает МВД Украины, для обеспечения контроля за ситуацией на митинге в центр Киева были переброшены 3,5 тысячи правоохранителей.

Служба безопасности Украины ранее сообщила о задержании «радикалов», которые планировали вооруженные провокации на митинге, организованном Саакашвили.

СБУ попередила протиправні наміри здійснити провокації під час масових акцій протесту https://t.co/i6GEB87bZt pic.twitter.com/DbWSk1QJJh — СБ України (@ServiceSsu) October 16, 2017

Напомним, ранее Саакашвили призвал своих сторонников и все оппозиционные партии Украины на митинг 17 октября под девизом «Вынеси козла». Требования участников митинга касаются избирательной реформы на Украине, принятия закона об антикоррупционном суде и требования ограничения или отмены депутатской неприкосновенности на Украине.

Сегодня утром стало известно, что президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Рады законопроект, которым предлагается с 2020 года отменить на Украине депутатскую неприкосновенность. Законопроекту был придан статус «неотложный», однако перед рассмотрением в парламенте его должны рассмотреть в профильном комитете Рады.