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Украина
Протестующих у Рады отгородили металлической сеткой и кордоном из сотен полицейских
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    Протестующих у Рады отгородили металлической сеткой и кордоном из сотен полицейских

    11:00  17 Октября 2017
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    Протестующих у Рады отгородили металлической сеткой и кордоном из сотен полицейских

    Киев, 17 октября. Массовая акция протеста, организованная в том числе партией бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили «Движение новых сил», начинается возле здания Верховной Рады. Протестующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

    Вся Верховная рада обнесена металлической сеткой, и по периметру стоят полиция и Нацгвардия, их просто немерено, отмечает корреспондент Федерального агентства новостей. На подходах к парламенту движение перекрыто со всех сторон за несколько кварталов. Закрыты улицы Институтская, Грушевского, Банковая и др. Все правительственные здания взяты под усиленную охрану, у каждого подъезда стоят порядка 10 полицейских.

    Протестующих у Рады отгородили металлической сеткой и кордоном из сотен полицейских

    Мариинский парк вокруг Верховной рады набит военными грузовиками для перевозки людей. К Раде пропускают через металлоискатели. Перед ВР установлена сцена, играет патриотическая музыка.

    Протестующих у Рады отгородили металлической сеткой и кордоном из сотен полицейских

    Руководитель главного департамента информационной политики администрации президента Владимир Горковенко объясняет беспрецедентные меры безопасности в центре Киева визитом на Украину президента Мальты. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    «Всему вина — президент Мальты Мари-Луиз Колейро Прека. У нее завтра государственный визит в Украину. Предусмотрены церемониальные мероприятия на площади перед администрацией президента. Будет как и во время визита президента Турции Реджепа Эрдогана на прошлой неделе. Тогда точно так перекрыли подъезды к АП еще накануне»,  — сообщил Горковенко.

    Протестующих у Рады отгородили металлической сеткой и кордоном из сотен полицейских

    Отметим, что пост Горковенко является ответом нардепу Лещенко, который написал о том, что кварталы вокруг администрации президента превратились «в зону отчуждения».

    Сторонник бывшего главы Одесской облгосадминистрации Дмитрий Кравченко выложил на своей странице в Facebook видео, на котором правоохранители остановили автобус с активистами, направляющимися на акцию протеста в Киев.

    Автор: Петро Панч
    #киев #митинг
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