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Сирия, 17 октября. У Соединенных Штатов нет плана действий в Сирийской Арабской Республике (САР) после освобождения Ракки от боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Российские военные доставили гуманитарную помощь в провинцию Эль-Кунейтра. В Минобороны РФ уверены, что военная операция против ИГ1 в САР подходит к концу. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Без стратегии

В Белом доме не имеют четкой стратегии по урегулированию ситуации на территории САР после освобождения Ракки. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на официальные источники.

Как отмечает телеканал, обсуждение плана по Сирии столкнулось с серьезными «трудностями». Так, например, в политических кругах Соединенных Штатов не могут прийти к единому мнению в вопросе о том, как освободить САР от террористов, при этом не допустив установления контроля над страной президента Сирии Башара Асада и усиление в регионе Ирана. Более того, Вашингтон не может решить вопрос способа передачи власти в САР.

Сообщается, что наиболее консервативные члены действующей американской администрации, в частности постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступают за отстранение Башара Асада от власти. Однако некоторые политики уверены, что только Асад удержит страну от превращения в «черную дыру, способную поглотить большую часть региона».

Завершение операции

Операция против террористов в Сирии идет к завершению. С таким заявлением выступил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом.

«Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии», — подчеркнул глава Минобороны.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин в конце сентября на встрече с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что в САР по факту сложились условия для прекращения войны. Более того, он отметил, что уничтожение терроризма в Сирии необходимо не только для региона, но и для всего мира.

Гуманитарная помощь

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторона на территории САР доставили гуманитарную помощь в провинцию Эль-Кунейтра. Гуманитарный конвой доставил в город Хан-Арнаби две тонны продуктов.

Этот населенный пункт был выбран, исходя из анализа гуманитарной обстановки в регионе. Об этом журналистам рассказал представитель Центра контр-адмирал Александр Жучков.

«В каждой провинции есть центры национального примирения и представители администрации, с которыми мы работаем. Предварительно было определено, что это наиболее нуждающийся пункт: он не так давно был освобожден», — сообщил Жучков.

Отметим, что этот город несколько недель назад был освобожден от боевиков незаконных вооруженных формирований Сирийской арабской армией при активной поддержке Воздушно-космических сил РФ. Часть из террористов осела в зоне деэскалации «Южная», который находится на территории провинции Даръа, Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра.

1 Организация запрещена на территории РФ.