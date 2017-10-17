США начали операцию против ИГ в Йемене

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Вашингтон, 17 октября. Пентагон объявил о начале вооруженной операции против террористов «Исламского государства»1 (запрещено в России) на территории Йемене. Боевые беспилотные дроны нанесли ракетные удары по двум деревням в Йемене, убив нескольких человек.

По сообщению Пентагона, в ходе операции было выпущено около 12 ракет по позициям террористов ИГ1 в населенных пунктах Якла и аль-Абл на юге Йемена. Были уничтожены 12 террористов. По данным Пентагона террористы в лагере тренировались в применении пулеметов и гранатометов.

При этом, как сообщает Reuters, местные жители опровергают эти сведения, утверждая, что удар был нанесен не по террористам ИГ, а по связанным с «Аль-Каидой»1 (запрещена в России) боевикам, которые были дислоцированы в этом районе для борьбы с хуситами — антиправительственной стороной в йеменской гражданской войне, которая продолжается с 2015 года.

Напомним, гражданская война в Йемене стала одним из самых кровавых конфликтов современности с огромным количеством жертв среди мирного населения. Террористы «Исламского государства», воспользовавшись ситуацией, смогли создать плацдарм на южном побережье Йемена и постепенно распространяли свое влияние на более северные области.

1 Организация запрещена на территории РФ.