МИД РФ готов при необходимости эвакуировать персонал генконсульства РФ в Эрбиле

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Москва, 17 октября. Генеральное консульство МИД РФ в Эрбиле располагает необходимыми планами на случай, если понадобится понадобится срочная эвакуация сотрудников дипломатического представительства из-за обострения обстановки в регионе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

«В каждом нашем посольстве и загранучреждении, консульствах есть соответствующие планы на все случаи жизни, на случаи чрезвычайных обстоятельств, вооруженных конфликтов, техногенных катастроф», — рассказал Богданов.

По его словам, все планы будет адаптироваться под обстановку в случае необходимости и в зависимости от ситуации будут полностью или частично приведены в действие.

«Решения об эвакуации принимаются в зависимости от конкретной обстановки и ее развития принимаются решения», — объяснил Богданов.

Напомним, ранее официальный Багдад объявил о начале проведения войсковой операции в Иракском Курдистане. В Багдаде называют эту операцию восстановлением порядка после референдума о независимости Курдистана, который прошел 25 сентября. Обстановку в регионе считают крайне взрывоопасной и способной привести к новой масштабной войне на территории Ирака.