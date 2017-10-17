Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: Минобороны РФ доставило гумпомощь в освобожденный город Хан-Арнаби
Политика
МИД РФ готов при необходимости эвакуировать персонал генконсульства РФ в Эрбиле
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД РФ готов при необходимости эвакуировать персонал генконсульства РФ в Эрбиле

    11:37  17 Октября 2017
    35

    МИД РФ готов при необходимости эвакуировать персонал генконсульства РФ в Эрбиле

    Москва, 17 октября. Генеральное консульство МИД РФ в Эрбиле располагает необходимыми планами на случай, если понадобится понадобится срочная эвакуация сотрудников дипломатического представительства из-за обострения обстановки в регионе. Об этом заявил замминистра иностранных дел Михаил Богданов.

    «В каждом нашем посольстве и загранучреждении, консульствах есть соответствующие планы на все случаи жизни, на случаи чрезвычайных обстоятельств, вооруженных конфликтов, техногенных катастроф», — рассказал Богданов.

    МИД РФ готов при необходимости эвакуировать персонал генконсульства РФ в Эрбиле

    По его словам, все планы будет адаптироваться под обстановку в случае необходимости и в зависимости от ситуации будут полностью или частично приведены в действие.

    «Решения об эвакуации принимаются в зависимости от конкретной обстановки и ее развития принимаются решения», — объяснил Богданов.

    Напомним, ранее официальный Багдад объявил о начале проведения войсковой операции в Иракском Курдистане. В Багдаде называют эту операцию восстановлением порядка после референдума о независимости Курдистана, который прошел 25 сентября. Обстановку в регионе считают крайне взрывоопасной и способной привести к новой масштабной войне на территории Ирака.

    МИД РФ готов при необходимости эвакуировать персонал генконсульства РФ в Эрбиле

    Автор: Валентин Меликов
    #богданов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80728

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67617

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82497

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49616

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        153672
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        457
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18186
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11520
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45702