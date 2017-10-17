Украина никогда не получит от США «умное» оружие — эксперт

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Москва, 17 октября. Американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» никогда не попадет на вооружение СБУ, считает украинский эксперт.

США не заинтересованы в снабжении СБУ ПТРК «Джавелин», заявил директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает «ПолитНавигатор».

«Я всегда говорил, что американские «Джавелины» в Украину не попадут по ряду причин и обстоятельств. США не заинтересованы давать нам «умное оружие», сказал эксперт.

Вместе с тем, в своем интервью эксперт указал на несколько недостатков ракетного комплекса. Так, по словам Сергея Згуреца, «Джавелин» не умеет стрелять по «холодным объектам», то есть, «если танк не двигается и он холодный, то попасть по нему трудно». Пыль и дождь провоцируют проблемы с пуском. Кроме того, это оружие — «дорогая вещь»

«Но конкурентным преимуществом «Джавелина» является то, что он атакует сверху, если цель была захвачена головкой самонаведения», — сказал эксперт.

Згурец отметил, что в данный момент на Украине увеличено производство ПТРК «Корсар» и «Стугна», которые поставляются на вооружение ВСУ. Это хоть и «не «умное» оружие как «Джавелин», но более эффективное, так как военным легче научится им пользоваться.

«Но теперь другая проблема – ими надо учиться пользоваться. Это проблема для любого нового образца вооружения, который эффективен только тогда, когда личный состав умеет им пользоваться. (…) ПТРК «Стугна» и «Корсар» не «умное» оружие как «Джавелин», но это и упрощает их скорость адаптации украинским войском».

Ранее украинский политолог высказал мнение, что США передадут Украине летальное оружие, но не разрешат им пользоваться. По его словам, в случае официальных поставок американского вооружения на Украину, представители ВСУ попросту не будут допущены к управлению ими.