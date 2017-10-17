Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук
Украина
Украина никогда не получит от США «умное» оружие — эксперт
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украина никогда не получит от США «умное» оружие — эксперт

    10:47  17 Октября 2017
    63

    США не заинтересованы в поставках «умного» оружия Украине — эксперт

    Москва, 17 октября. Американский переносной противотанковый ракетный комплекс «Джавелин» никогда не попадет на вооружение СБУ, считает украинский эксперт.

    США не заинтересованы в снабжении СБУ ПТРК «Джавелин», заявил директор украинской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, передает «ПолитНавигатор».

    «Я всегда говорил, что американские «Джавелины» в Украину не попадут по ряду причин и обстоятельств. США не заинтересованы давать нам «умное оружие», сказал эксперт.

    Вместе с тем, в своем интервью эксперт указал на несколько недостатков ракетного комплекса. Так, по словам Сергея Згуреца, «Джавелин» не умеет стрелять по «холодным объектам», то есть, «если танк не двигается и он холодный, то попасть по нему трудно». Пыль и дождь провоцируют проблемы с пуском. Кроме того,  это оружие —   «дорогая вещь»

    «Но конкурентным преимуществом «Джавелина» является то, что он атакует сверху, если цель была захвачена головкой самонаведения», — сказал эксперт.

    Згурец отметил, что в данный момент на Украине увеличено производство ПТРК «Корсар» и «Стугна», которые поставляются на вооружение ВСУ. Это хоть и «не «умное» оружие как «Джавелин», но более эффективное, так как военным легче научится им пользоваться.

    «Но теперь другая проблема – ими надо учиться пользоваться. Это проблема для любого нового образца вооружения, который эффективен только тогда, когда личный состав умеет им пользоваться. (…) ПТРК «Стугна» и «Корсар» не «умное» оружие как «Джавелин», но это и упрощает их скорость адаптации украинским войском».

    Ранее украинский политолог высказал мнение, что США передадут Украине летальное оружие, но не разрешат им пользоваться. По его словам, в случае официальных поставок американского вооружения на Украину, представители ВСУ попросту не будут допущены к управлению ими.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #украина #оружие
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80739

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67630

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82507

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49617

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        153715
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        458
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18188
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11520
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45704