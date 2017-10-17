Пальмира будет воссоздана в 3D студентами Московского архитектурного института

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Москва, 17 октября. Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский заявил, что библиотека вуза хранит уникальные материалы о Пальмире.

Дмитрий Швидковский подчеркнул, что в библиотеке МАРХИ сохранились редчайшие материалы, такие как обмеры, книги и гравюры XVIII века, которые позволят в полной мере восстановить облик древней Пальмиры. Данные материалы студенты переводят в трехмерные модели и макеты, работа идет уже несколько месяцев и в 2018 году компьютерную Пальмиру уже смогут увидеть зрители.

Ректор сообщил, что над созданием 3D-макета работают студенты кафедры истории архитектуры и градостроительства. Ранее сообщалось, что древний город значительно пострадал от действий боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Игиловцы взорвали несколько культурных памятников, разграбили местный музей и ряд захоронений.

1 Организация запрещена на территории РФ.