Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук
Весь мир
Пальмира будет воссоздана в 3D студентами Московского архитектурного института
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пальмира будет воссоздана в 3D студентами Московского архитектурного института

    10:28  17 Октября 2017
    60

    Пальмира будет воссоздана в 3D студентами Московского архитектурного института

    Москва, 17 октября. Ректор Московского архитектурного института Дмитрий Швидковский заявил, что библиотека вуза хранит уникальные материалы о Пальмире.

    Дмитрий Швидковский подчеркнул, что в библиотеке МАРХИ сохранились редчайшие материалы, такие как обмеры, книги и гравюры XVIII века, которые позволят в полной мере восстановить облик древней Пальмиры. Данные материалы студенты переводят в трехмерные модели и макеты, работа идет уже несколько месяцев и в 2018 году компьютерную Пальмиру уже смогут увидеть зрители.

    Ректор сообщил, что над созданием 3D-макета работают студенты кафедры истории архитектуры и градостроительства. Ранее сообщалось, что древний город значительно пострадал от действий боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России). Игиловцы взорвали несколько культурных памятников, разграбили местный музей и ряд захоронений.

    Пальмира будет воссоздана в 3D студентами Московского архитектурного института

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #москва #пальмира #мархи
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80739

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67630

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82507

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49617

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        153715
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        458
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18188
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11520
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45704