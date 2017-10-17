Ремизов – про закон об особом статусе Донбасса: Против России играют не махновцы, а гроссмейстеры. ФАН-ТВ

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Парламент Украины поддержал два законопроекта Петра Порошенко по Донбассу. Первый – так называемый закон о реинтеграции региона – принят в первом чтении. В нем Донбасс объявляется «временно оккупированной территорией». Второй документ на год продлевает действие закона об особом статусе Донбасса. Помимо того, что Россия в нем обозначена «страной-агрессором», он фактически узаконивает возможное применение в Донецкой и Луганской народных республиках военной силы. На что рассчитана очередная попытка киевских властей подчинить себе непослушный регион силой, и станет ли одиозный законопроект толчком к новому витку вооруженных конфликтов? Своим мнением об этом с ФАН-ТВ поделился политолог, публицист, президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов.

– Михаил, 18 октября этого года истекает срок действия закона, который был принят в 2014 году «О предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Луганской и Донецкой областей». Теперь он продлен на еще один год. Означает ли это, что Киев всерьез намерен выполнять Минские соглашения?

– Всерьез, конечно, нет. В Киеве, когда Порошенко аргументировал необходимость принятия этого закона, речь шла о том, что это просто возможность сохранения режима санкций для России. То есть, это условие сохранения режима санкций для России, и ничего больше. Сам закон носит временный характер и, по своему содержанию реальной гарантии, особого статуса не содержит. Основное противоречие кроется в трактовке того, что такое «незаконные вооруженные формирования» и что такое «народная милиция». Минские соглашения подразумевают одновременно сохранение местной народной милиции – по сути, как силовых гарантий этого статуса, но, с другой стороны, роспуск всех незаконных вооруженных формирований. Вопрос, что произойдет раньше, а что произойдет позже. Если народная милиция после выборов будет легализована, она перестает быть незаконным вооруженным формированием в терминах Минских соглашений. В таком случае сохраняется… гипотетически возможно сохранение силового статус-кво и реального контроля нынешних сил над Донецком и Луганском. Если же разоружение является предварительным условием, то народная милиция будет сформирована уже из подконтрольных Киеву сил и структур и будет носить сугубо декоративный характер.

Другое разночтение касается выборов, режима их проведения. Это разногласие не снято. Третье касается согласования параметров особого статуса с представителями самопровозглашенных республик. Этого не было даже близко. Это просто элемент переговорной позиции Запада в отношениях с Москвой, но ни в коей мере не обеспечение реального особого статуса Донбасса на период после гипотетического урегулирования. Законопроект о реинтеграции Донбасса как раз существенно меняет ситуацию, потому что он лишает Москву двух важных иллюзий. Первая иллюзия – это о том, что можно сохранять положение арбитра, гаранта урегулирования независимой стороны в этом международном диалоге. Закон прямо провозглашает Россию государством-агрессором, а территории самопровозглашенных республик – оккупированными территориями. То есть, речь идет уже не об антитеррористической операции в этой связи, потому что речь не идет о том, что террористы захватили кусок территории, а о том, что Россия оккупировала часть территорий. И закон на официальном уровне в украинском праве фиксирует, что речь идет о межгосударственном, по сути, конфликте, а не о внутреннем конфликте по поводу самоопределения. Принятие этого закона равнозначно отказу от ключевых параметров Минского соглашения.

– Документ позволяет вводить войска в регион, устанавливать свои порядки, военное положение. Киевские власти всерьез рассчитывают на то, что им легко удастся это сделать?

– У России два союзника – Вован и Лексус. Благодаря разговору этих пранкеров с Куртом Волкером мы знаем или можем с высокой вероятностью предположить, что американцы не дадут Украине возможности, шанса попытать счастье на поле боя, то есть провести масштабные операции. Слишком большой риск, слишком большая непредсказуемость в той игре, в той партии, которая и так в инерционном сценарии складывается для России крайне неблагоприятно. С самого начала Минские соглашения были большим блефом. Блеф – это необязательно плохо. Блеф может приводить к какому-то результату. Но сейчас потенциал этой игры фактически исчерпан. Из Киева уже прозвучало достаточно сигналов о том, что политическая часть Минских соглашений выполняться не будет. И Запад не стал серьезно давить на Украину о том, чтобы эту позицию изменить. Максимум давления, которое они оказали, – для продления этого имитационного, декоративного закона, не действующего, имеющего сугубо временный характер – об особом статусе Донбасса.

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– А как дальше США видят развитие ситуации, на что они рассчитывают?

– Я думаю, что они рассчитывают на то, что Донбасс как был, так и будет продолжать оставаться кровоточащей раной.

– Чем дольше, тем лучше?

– По крайней мере, для них приемлемы разные сценарии: возвращение Донбасса на Украину и сохранение этой ситуации кровоточащей раны, потому что они исходят из ситуации, что в большей степени это сегодня проблема Москвы, чем Киева. Просто потому, что Москва расходует средства на поддержание инфраструктуры, социальной системы Донбасса, – а больше некому! Проблема в том, что Украина с нами войну ведет на разных фронтах – экономическом и дипломатическом, в чем-то и военном, а мы с ней, в общем-то, нет. И конфликты в таком режиме не выигрываются. Ответом могли бы стать официальные ультиматумы относительно того, что мы констатируем отказ от выполнения Минских соглашений, если в ближайшее время Украина не отменит отдельные положения и не вернется, точнее, не приступит к политической части Минских соглашений, то мы встаем на путь признания ДНР и ЛНР. Можно продумать какую-то дорожную карту поэтапного выхода на признание, и реализация каждого этапа будет сигналом Западу.

Пока Россия как будто бы чего-то выжидает. И это может быть рационально в определенных обстоятельствах, если мы понимаем, чего именно ждать. Того, что режим Порошенко падет, и придут более конструктивные силы, – никаких оснований для этого нет. Никаких. Прежде всего, на Украине сложилась коалиция антироссийская, очень эшелонированная на уровне общества, бизнеса и власти. Она не может быть сломлена.

– Ее не сломить.

– Ее не сломить. То, что, возможно, далеко не большая часть или не подавляющее большинство населения разделяет эти ожесточенные антироссийские взгляды, не имеет никакого значения. Нет альтернативной сборки, кроме этого самого украинского национализма, эту ситуацию не переломить на Украине, в Киеве. То, что распадется, – тоже мы не видим признаков. Вот этот Закон об образовании не встретил масштабного сопротивления, люди, естественно, недовольны, но все, кто могли бы сопротивляться, деморализованы, либо уже там под уголовными делами, любо в тюрьме, либо сбежали в Россию. Поэтому на это тоже не стоит рассчитывать. На то, что они сорвутся, у них сдадут нервы и они пойдут с шашкой наголо в массированное наступление и получат ответ, – на это тоже особый расчет делать, мне кажется, не стоит. И вот этот уже упомянутый мной разговор пранкеров с Куртом Волкером дополнительно это подтверждает. Сейчас против нас играют не махновцы, как мы часто представляем в СМИ, а играют гроссмейстеры, играют США и те, кто эту ситуацию курирует. И наше отношение как к обществу, так и к власти Украины является смесью определенного сюсюканья и пренебрежения. Недопустимо ни то, ни другое. И сюсюканье неуместно, и пренебрежение неуместно, потому что речь идет о достаточно серьезном и опасном противнике.

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