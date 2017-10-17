Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Курды готовятся к контрнаступлению в провинции Ирака Киркук
Весь мир
Президент Филиппин: Город Марави полностью освобожден от боевиков
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Филиппин: Город Марави полностью освобожден от боевиков

    10:54  17 Октября 2017
    56

    Президент Филиппин: Город Марави полностью освобожден от боевиков

    Москва, 17 октября. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил об освобождении от боевиков «Исламского государства»1 (организация, запрещенная в России) города Марави, расположенного на юге страны. Об этом сообщают филиппинские СМИ. Противостояния правительственных войск и боевиков в окрестностях Марави продолжались с мая 2017 года.

    За это время в борьбе за контроль над городом были ликвидированы более 820 экстремистов, потери мирного населения составили 47 жителей, а свои дома были вынуждены покинуть сотни тысяч. Кроме того, при исполнении погибли более 160 военнослужащих и полицейских.

    Напомним, террористы «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) несут ответственность за огромное количество преступлений, совершаемых на территории Филиппин. В августе сообщалось, что террористы учинили разгром в католической церкви, сбросив с постаментов распятия и изображения святых.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Федор Веснин
    #филиппины #исламское государство #освобождение
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        «Москалей на ножи!»: Парад неонацистов в Киеве поддержали 12 тысяч украинцев

        12:19 15 Октября 2017 80736

        На праздник 75-летия УПА в Киеве пришло десять человек

        16:35 14 Октября 2017
        67628

        «Зброя та безпека – 2017»: украинская военная техника не нужна даже Танзании

        0:10 14 Октября 2017
        82502

        Украинские националисты объявили войну президенту Чехии Милошу Земану

        9:40 13 Октября 2017
        49616

        Киев потряс мир новейшей бронетехникой на выставке «Зброя та безпека – 2017»

        16:27 11 Октября 2017
        153699
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        Минздрав России поддержал запрет курения около подъездов жилых домов

        5:42   17 Октября 2017
        457
        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        Шойгу объявил о близости завершения борьбы с террористами в Сирии

        18:56   16 Октября 2017
        18187
        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        Путин подписал указ о санкциях против КНДР

        16:52   16 Октября 2017
        11520
        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        Сирия: ВВС Израиля разбомбили батарею ПВО вблизи Дамаска

        12:54   16 Октября 2017
        45702