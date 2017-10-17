Президент Филиппин: Город Марави полностью освобожден от боевиков

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Москва, 17 октября. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил об освобождении от боевиков «Исламского государства»1 (организация, запрещенная в России) города Марави, расположенного на юге страны. Об этом сообщают филиппинские СМИ. Противостояния правительственных войск и боевиков в окрестностях Марави продолжались с мая 2017 года.

За это время в борьбе за контроль над городом были ликвидированы более 820 экстремистов, потери мирного населения составили 47 жителей, а свои дома были вынуждены покинуть сотни тысяч. Кроме того, при исполнении погибли более 160 военнослужащих и полицейских.

Напомним, террористы «Исламского государства» (организация, запрещенная в России) несут ответственность за огромное количество преступлений, совершаемых на территории Филиппин. В августе сообщалось, что террористы учинили разгром в католической церкви, сбросив с постаментов распятия и изображения святых.

1 Организация запрещена на территории РФ.