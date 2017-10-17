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Украина
Порошенко предложил отменить на Украине депутатскую неприкосновенность
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    Порошенко предложил отменить на Украине депутатскую неприкосновенность

    10:29  17 Октября 2017
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    Порошенко предложил отменить на Украине депутатскую неприкосновенность

    Киев, 17 октября. Сегодня президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение депутатов Верховной рады Украины законопроект, в рамках которого предлагается лишить их депутатской неприкосновенности. Законопроект был зарегистрирован в Верховной раде утром во вторник, при этом его статус был определен как «неотложный».

    «Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

    Порошенко предложил отменить на Украине депутатскую неприкосновенность

    Отметим, что лишение украинских депутатов неприкосновенности, или ее ограничение, является одним из требований участников сегодняшнего митинга в центре Киева, о проведении которого ранее объявил украинский оппозиционер Михаил Саакашвили. Среди организаторов митинга — такие политические силы, как «Движение новых сил», «Самопомощь» и ВО «Свобода».

    Накануне проведения митинга в центре Киева появилось оцепление Нацгварии, а сегодня утром двойным кольцом оцепления оказалось охвачена Верховная рада — депутаты будут работать в кольце силовиков, к Раде пропускают только через рамки металлоискателей.

    Порошенко предложил отменить на Украине депутатскую неприкосновенность

    Автор: Валентин Меликов
    #порошенко
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