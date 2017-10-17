Порошенко предложил отменить на Украине депутатскую неприкосновенность

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Киев, 17 октября. Сегодня президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение депутатов Верховной рады Украины законопроект, в рамках которого предлагается лишить их депутатской неприкосновенности. Законопроект был зарегистрирован в Верховной раде утром во вторник, при этом его статус был определен как «неотложный».

«Законопроектом предлагается изложить статью 80 Конституции Украины в новой редакции, которая отменяет положения, согласно которым народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность", - указано в пояснительной записке к законопроекту.

Отметим, что лишение украинских депутатов неприкосновенности, или ее ограничение, является одним из требований участников сегодняшнего митинга в центре Киева, о проведении которого ранее объявил украинский оппозиционер Михаил Саакашвили. Среди организаторов митинга — такие политические силы, как «Движение новых сил», «Самопомощь» и ВО «Свобода».

Накануне проведения митинга в центре Киева появилось оцепление Нацгварии, а сегодня утром двойным кольцом оцепления оказалось охвачена Верховная рада — депутаты будут работать в кольце силовиков, к Раде пропускают только через рамки металлоискателей.