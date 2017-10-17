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Происшествия
Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске
Происшествия
Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске
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    Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

    10:16  17 Октября 2017
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    Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

    Красноярск, 17 октября. Десятилетний ученик скончался на уроке физической культуры в Красноярске. 

    По информации Федерального агентства новостей, во вторник днем во время урока физкультуры в школьном учреждении № 12 десятилетнему школьнику во время бега стало плохо. В результате ребенок упал в обморок. 

    На место сразу же вызвали скорую помощь, а до приезда врачей школьный медицинский работник оказывал ребенку первую помощь. 

    Но все усилия оказались тщетны, мальчик умер, по предварительным данным, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы.

    Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

    В настоящее время по факту начата доследственная проверка.

    Напомним, как ранее сообщало URA.RU, в конце сентября в городе Серове Свердловской области ученица 11-го класса скончалась во время урока литературы.

    Автор: Дана Балан
    #красноярск #урок #физкультура
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