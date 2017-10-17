Десятилетний школьник умер на уроке физкультуры в Красноярске

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Красноярск, 17 октября. Десятилетний ученик скончался на уроке физической культуры в Красноярске.

По информации Федерального агентства новостей, во вторник днем во время урока физкультуры в школьном учреждении № 12 десятилетнему школьнику во время бега стало плохо. В результате ребенок упал в обморок.

На место сразу же вызвали скорую помощь, а до приезда врачей школьный медицинский работник оказывал ребенку первую помощь.

Но все усилия оказались тщетны, мальчик умер, по предварительным данным, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы.

В настоящее время по факту начата доследственная проверка.

Напомним, как ранее сообщало URA.RU, в конце сентября в городе Серове Свердловской области ученица 11-го класса скончалась во время урока литературы.