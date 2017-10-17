Сегодня в Сети: в Киеве готовятся встречать Саакашвили, RT и Клинтон, Павленский «зажег» во Франции
Сегодня в Интернете, 17 октября. В Киеве со страхом ждут начала митинга Михаила Саакашвили. Маргарита Симоньян «посочувствовала» Хиллари Клинтон, которой не понравилась новая реклама RT в Лондоне. Петр Павленский «зажег» во Франции. О чем говорят пользователи соцсетей, читайте в обзоре Федерального агентства новостей.
В Киеве боятся Саакашвили
Центральные улицы Киева перекрыты из-за запланированного на 17 октября митинга Михаила Саакашвили и его сторонников. Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, ранее лишенный украинского гражданства и с боем прорвавшийся на территорию Украины, намерен предъявить президенту страны Петру Порошенко серию требований, в первую очередь касающихся коррупции в высших эшелонах власти.
Однако киевские власти, похоже, не очень-то хотят слушать Саакашвили, возможно, из страха перед неуправляемой народной стихией.
«Правительственный квартал наглухо заблокирован, — пишет в Facebook Татьяна Даниленко. — Во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии — даже во время парада на Крещатике их столько не было. Да и столь масштабного перекрытия я еще не видела. Это же надо так бояться своего народа!»
Однако сам Михаил Саакашвили настроен весьма серьезно.
«Завтра [17 октября] на акции будут Садовый [мэр Львова Андрей Садовый], Гриценко [депутат Верховной рады Анатолий Гриценко], еврооптимисты и практически все лидеры оппозиции, а не какая-то маргинальная группа с провокативными целями», — написал Саакашвили несколько часов назад в своем Facebook.
Симоньян «посочувствовала» Клинтон
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова экс-госсекретаря США, экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о новой рекламной кампании телеканала RT в Лондоне. Клинтон, выступая на литературном фестивале в английском Челтнеме, подвергла российские СМИ резкой критике за якобы «вмешательство» в американские выборы.
«Клинтон приехала в Британию, а там ее встретила реклама RT. Тяжелое испытание для нашего самого преданного зрителя», — написала Симоньян в Twitter по этому поводу.
Реклама RT в Лондоне не осталась незамеченной пользователями Twitter. Телеканал на своих плакатах иронически обыгрывает обвинения, предъявляемые ему на Западе, как якобы «агенту влияния Кремля».
«Застрял в пробке? Проиграл выборы? Обвини в этом нас!» — советует один из рекламных плакатов RT.
«Сыграл на понижение на фондовом рынке и потерял все. Виноват RT!» — обыграл тему один из пользователей.
«Так умеют уколоть только настоящие мастера сарказма», — прокомментировал российскую рекламную кампанию британский журналист Патрик Хеннингсен.
Павленский «зажег» во Франции
Соцсети продолжают обсуждать очередную выходку российского «художника-акциониста» Петра Павленского, который, перебравшись в Париж, не успокоился, а наоборот — поджег двери центрального банка Франции. По словам скандального художника, он сделал это для того, чтобы «раздуть мировой пожар революции».
Вот реакция пользователей Twitter на эту выходку.
— Кстати, странно, что Навальный не догадался попросить Павленского поджечь его дверь.
— А что такое, французам не понравился перфоманс Павленского? А как дышали-то, как дышали европейцы в его сторону!
— Евросоюз должен с пониманием относиться к перфомансам Павленского, ведь мошонка ЕС зажата в крепких пальцах США.
— Гори оно гаром, такое искусство! — сказали французы и потребовали депортации Павленского...
— Художественную составляющую акции Павленского французы могут не оценить по достоинству и тупо инкриминируют ему терроризм.
— Почему «Шарли Эбдо» не рисует шаржи на Павленского?