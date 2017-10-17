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#Соцсети
Сегодня в Сети: в Киеве готовятся встречать Саакашвили, RT и Клинтон, Павленский «зажег» во Франции
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    Сегодня в Сети: в Киеве готовятся встречать Саакашвили, RT и Клинтон, Павленский «зажег» во Франции

    10:34  17 Октября 2017  /обновлено: 10:56  17 Октября 2017
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    Сегодня в соцсетях: в Киеве боятся Саакашвили, RT и Клинтон, Павленский «зажег» во Франции

    Сегодня в Интернете, 17 октября. В Киеве со страхом ждут начала митинга Михаила Саакашвили. Маргарита Симоньян «посочувствовала» Хиллари Клинтон, которой не понравилась новая реклама RT в Лондоне. Петр Павленский «зажег» во Франции. О чем говорят пользователи соцсетей, читайте в обзоре Федерального агентства новостей.

    В Киеве боятся Саакашвили

    Центральные улицы Киева перекрыты из-за запланированного на 17 октября митинга Михаила Саакашвили и его сторонников. Ранее сообщалось, что экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области, ранее лишенный украинского гражданства и с боем прорвавшийся на территорию Украины, намерен предъявить президенту страны Петру Порошенко серию требований, в первую очередь касающихся коррупции в высших эшелонах власти.

    Центральные улицы Киева перекрыты

    Однако киевские власти, похоже, не очень-то хотят слушать Саакашвили, возможно, из страха перед неуправляемой народной стихией.

    «Правительственный квартал наглухо заблокирован, — пишет в Facebook Татьяна Даниленко. — Во дворе Октябрьского дворца тренируются бойцы Нацгвардии — даже во время парада на Крещатике их столько не было. Да и столь масштабного перекрытия я еще не видела. Это же надо так бояться своего народа!»

    Киевские власти, похоже, не очень-то хотят слушать Саакашвили

    Однако сам Михаил Саакашвили настроен весьма серьезно.

    «Завтра [17 октября] на акции будут Садовый [мэр Львова Андрей Садовый], Гриценко [депутат Верховной рады Анатолий Гриценко], еврооптимисты и практически все лидеры оппозиции, а не какая-то маргинальная группа с провокативными целями», — написал Саакашвили несколько часов назад в своем Facebook.

    В Киеве боятся Саакашвили

    Симоньян «посочувствовала» Клинтон

    Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала слова экс-госсекретаря США, экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон о новой рекламной кампании телеканала RT в Лондоне. Клинтон, выступая на литературном фестивале в английском Челтнеме, подвергла российские СМИ резкой критике за якобы «вмешательство» в американские выборы.

    «Клинтон приехала в Британию, а там ее встретила реклама RT. Тяжелое испытание для нашего самого преданного зрителя», — написала Симоньян в Twitter по этому поводу.

    Реклама RT в Лондоне не осталась незамеченной пользователями Twitter. Телеканал на своих плакатах иронически обыгрывает обвинения, предъявляемые ему на Западе, как якобы «агенту влияния Кремля».

    «Застрял в пробке? Проиграл выборы? Обвини в этом нас!» — советует один из рекламных плакатов RT.

    «Сыграл на понижение на фондовом рынке и потерял все. Виноват RT!» — обыграл тему один из пользователей.

    «Так умеют уколоть только настоящие мастера сарказма», — прокомментировал российскую рекламную кампанию британский журналист Патрик Хеннингсен.

    Павленский «зажег» во Франции

    Соцсети продолжают обсуждать очередную выходку российского «художника-акциониста» Петра Павленского, который, перебравшись в Париж, не успокоился, а наоборот — поджег двери центрального банка Франции. По словам скандального художника, он сделал это для того, чтобы «раздуть мировой пожар революции».

    Вот реакция пользователей Twitter на эту выходку.

    — Кстати, странно, что Навальный не догадался попросить Павленского поджечь его дверь.

    — А что такое, французам не понравился перфоманс Павленского? А как дышали-то, как дышали европейцы в его сторону!

    — Евросоюз должен с пониманием относиться к перфомансам Павленского, ведь мошонка ЕС зажата в крепких пальцах США.

    — Гори оно гаром, такое искусство! — сказали французы и потребовали депортации Павленского...

    — Художественную составляющую акции Павленского французы могут не оценить по достоинству и тупо инкриминируют ему терроризм.

    — Почему «Шарли Эбдо» не рисует шаржи на Павленского?

     

    Автор: Алексей Громов
    #саакашвили #симоньян #павленский
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