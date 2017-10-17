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Политика
Запад стремится использовать Украину как инструмент давления на РФ — эксперт
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    Запад стремится использовать Украину как инструмент давления на РФ — эксперт

    10:21  17 Октября 2017
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    Запад стремится использовать Украину как инструмент давления на РФ — эксперт

    Москва, 17 октября. Запад поддерживает единство Украины для того, чтобы использовать ее в своих собственных целях, заявил известный эксперт по Украине, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, Богдан Безпалько. По его словам, Киев используют как буфер, как инструмент давления на Россию.

    Эксперт прокомментировал изданию «Свободная пресса» заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о необходимости смены государственного устройства в стране. Ранее политик рассказал, что все беды Украины от ее унитарности. Кравчук уверен, что при существующем государственном устройстве Украина не сохранится.

    По мнению Безпалько, все уже давно видели страшные процессы и тенденции, которые вылились в гражданскую войну, и которые принуждали Украину к федерализации или конфедерализации. По словам эксперта, никто до 2017 года об этом не говорил.

    По мнению спикера, в нынешней Украине нет условий, которые бы позволили реализовать на практике предложение, высказанное Кравчуком. К тому же, как добавил спикер, Запад сейчас поддерживает Украину и не дает ей распадаться.

    Безпалько добавил, что Киев не сможет поменять Конституцию, если даже в рамках Минских соглашений не может внести в Конституцию какие-то изменения.

    Эксперт пояснил, что на Украине наблюдается фактически монополизация не только на информацию в медийном поле, но и монополизация идей. 

    Запад стремится использовать Украину как инструмент давления на РФ — эксперт

    Автор: Алия Садыкова
    #украина #леонид кравчук #богдан безпалько
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